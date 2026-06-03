Tras darse a conocer que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema y cuestionó la acción del gobierno estadounidense.

Sin especificar quién debe aclarar las aseveraciones sobre el tema, la Mandataria federal dijo que se tiene derecho a la duda.

"Salió una nota en Los Angeles Times, entiendo que ellos tienen que aclarar [...] ¿Qué intención con quitar la visa y hacerlo público? "Tenemos todo el derecho, al menos de la duda", comentó la Presidenta durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La Presidenta señaló que Estados Unidos filtra esta información "para decirle a los mexicanos 'aguas, te van a quitar la visa'".

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"Cuando uno está tranquilo de sus convicciones y la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien de México y de la acción, pueden venir estas cosas, pero ¿cuál es el interés?", expresó.

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De acuerdo con Los Angeles Times, Durazo Montaño es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado, y Villarreal Anaya por huachicol.

Según el diario estadounidense, a ambos se les revocó su visa en medio de investigaciones penales, pero se encuentran bajo un programa conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, que permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos reales o pendientes en su contra o en contra de terceros.

Una investigación de Los Angeles Times señala que la acción contra los gobernadores en funciones, amenaza con debilitar a Morena, partido gobernante de México, y tensar aún más la relación entre ambos países.

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