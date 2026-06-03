Nación | 03-06-26 | 09:19 | Actualizada | 03-06-26 | 09:19 |

Tras darse a conocer que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos , de Sonora, y , de Tamaulipas, ambos de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema y cuestionó la acción del gobierno estadounidense.

Sin especificar quién debe aclarar las aseveraciones sobre el tema, la Mandataria federal dijo que se tiene derecho a la duda.

"Salió una nota en Los Angeles Times, entiendo que ellos tienen que aclarar [...] ¿Qué intención con quitar la visa y hacerlo público? "Tenemos todo el derecho, al menos de la duda", comentó la Presidenta durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La Presidenta señaló que filtra esta información "para decirle a los mexicanos 'aguas, te van a quitar la visa'".

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"Cuando uno está tranquilo de sus convicciones y la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien de México y de la acción, pueden venir estas cosas, pero ¿cuál es el interés?", expresó.

¿Por qué EU investiga a los gobernadores de Morena?

De acuerdo con Los Angeles Times, Durazo Montaño es investigado por presuntos vínculos con el , y Villarreal Anaya por .

Según el diario estadounidense, a ambos se les revocó su visa en medio de investigaciones penales, pero se encuentran bajo un programa conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, que permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos reales o pendientes en su contra o en contra de terceros.

Una investigación de señala que la acción contra los gobernadores en funciones, amenaza con debilitar a Morena, partido gobernante de México, y tensar aún más la relación entre ambos países.

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