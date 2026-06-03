La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, el tema del narcotráfico ha sido utilizado históricamente por Estados Unidos como un argumento para influir en México, aunque dejó claro que su gobierno no busca un conflicto con el país vecino, sino mantener una relación de cooperación, y el Tratado Comercial.

Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que desde hace décadas existe la percepción de que Washington emplea el combate al narcotráfico como un mecanismo de presión sobre México.

“No es nuevo. En las memorias de Miguel de la Madrid se menciona que el narcotráfico iba a ser un pretexto para influir en México. Lo dice así tal cual en el texto, nones nuevo, dice, fíjense, que va a seguir creciendo (...) ahora es uno de los temas centrales”, señaló.

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Sheinbaum sostuvo que el Estado mexicano sí combate a la delincuencia organizada mediante inteligencia, investigación, coordinación institucional y atención a las causas sociales, y rechazó las estrategias basadas únicamente en el uso de la fuerza.

Como ejemplo, destacó que durante su administración se han detenido más de 50 mil personas vinculadas con distintos delitos relacionados con grupos criminales y que los homicidios dolosos han disminuido 49 por ciento.

La presidenta también defendió la colaboración con el gobierno estadounidense en temas de seguridad y migración, al señalar que ambas administraciones han construido mecanismos de coordinación que respetan la soberanía nacional.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (03/06/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Sin embargo, consideró necesario analizar con cautela las recientes acciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, particularmente la solicitud de extradición de diez ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador, un senador y un presidente municipal en funciones.

La mandataria insistió en que cualquier acusación debe estar sustentada con pruebas y ser procesada por las autoridades competentes mexicanas. “Si hay pruebas, que la Fiscalía haga su trabajo, pero tiene que haber pruebas”, subrayó.

"De todas maneras es muy relevante preguntarse, como lo dije el domingo, es un interés real porque nunca había ocurrido que una oficina de el departamento de Justicia, de Estados Unidos, solicitar la extradición de gobiernos en funciones. ¿Quién elige a los gobernadores? a un senador, a un presidente municipal, la gente, el pueblo. Entonces, si hay pruebas, pues entonces la fiscalía hace su trabajo. Pero tiene que haber pruebas", destacó.

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Agregó: "(...) lo dije así, viene un gobernador. Y no es porque sea de morena, ¿eh? Porque si viniera una solicitud de extradición urgente de un gobernador, de otro partido político, del PAN o de movimiento ciudadano del PRI, actuaríamos exactamente de la misma manera, de la misma manera. Porque el asunto es quién eligió a las personas. Y si hay pruebas para retirar del cargo a una persona y detenerla que está en esas condiciones".

En ese contexto, advirtió sobre el riesgo de que decisiones externas influyan en la vida política nacional y planteó una reflexión sobre quién debe decidir el futuro del país.

“¿Quién decide en México? El pueblo. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”, expresó.

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Pese a las diferencias, Sheinbaum reiteró que su gobierno apuesta por la vía diplomática y la cooperación bilateral.

“¿Queremos conflicto con Estados Unidos? No. Claro que no. Nosotros queremos que haya tratado comercial y todo lo mejor para México y la relación conjunta”, afirmó.

La presidenta sostuvo que México continuará colaborando con Estados Unidos en asuntos de interés común, pero sin renunciar a la defensa de su soberanía y al principio de que las decisiones fundamentales corresponden únicamente al pueblo mexicano.

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