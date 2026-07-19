La senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, advirtió que mientras no se reformen y fortalezcan las fiscalías de todo el país no tendremos un sistema de justicia eficiente y libre de corrupción.

“El problema de justicia penal nace de que el problema son las fiscalías. Esa debió haber sido la primera reforma que debimos haber implementado, y si no le ponen recursos… nuestro problema es de implementación, no es de hacer leyes. Ellos (Morena) tienen la mayoría, levantan la mano sin leer y esto no es mágico, hay que trabajar la implementación y colocar recursos suficientes con personas capacitadas adecuadamente”, señaló en declaraciones a los medios de comunicación.

La legisladora denunció que el tema de los feminicidios no se ha logrado resolver porque no hay suficientes ministerios públicos ni se hacen las investigaciones con perspectiva de género. “El problema es de recursos y de la necesidad de una reinventaría del sistema de investigación”, recalcó.

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“Las fiscalías del país no funcionan, son una simulación. Los agentes del ministerio público ganan muy poquito y simplemente se la pasan extorsionando, y como en un feminicidio no les van a dar dinero… las mujeres no llevan dinero para sus asuntos. Ellos van a atender un asunto donde hay recursos, un fraude, un robo, un homicidio o una cuestión de ese tipo, porque ahí es donde pueden hacer corrupción”, apuntó.

Dijo que el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, retrata al régimen de Morena de cuerpo completo. “Dijeron que lo llevaron ahí (al Reclusorio ) porque tenía todo lo que argumentaron para privarlo de su libertad. Después dijeron ‘siempre no’, y además, no está como las personas comunes que van a firmar cada ocho días, este señor va a ir cada mes, ¿solo porque fue compañero de posgrado de la presidenta de la República? ¿Acaso será eso?, y una multa de 20 mil pesos. O sea, realmente es una burla”, denunció.

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