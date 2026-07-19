Zacatecas. - El fiscal Cristian Camacho Osnaya reveló que una de las principales líneas de investigación en el caso de los 10 cuerpos localizados en los que figuran un exalcalde de Sombrerete, dos funcionarios municipales de Fresnillo y varios empresarios, obedece "a posibles actos de colusión y extorsión de servidores públicos del municipio de Fresnillo".

"La presente investigación debe llevarse de manera muy efectiva, muy profesional, incluso, abierta a una investigación financiera”, adelantó.

Por medio de un video, la tarde-noche de este domingo, las autoridades de Zacatecas informaron sobre los avances de las investigaciones relacionadas con estos hechos delictivos, en donde el fiscal confirmó que todas las víctimas ya fueron identificadas, ocho son originarias de Zacatecas y dos más de Durango.

Precisó que entre las víctimas se encuentran seis empresarios relacionados al ramo productivo de construcción y de un centro nocturno; así como el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, y los dos funcionarios del municipio de Fresnillo, en relación al director de Desarrollo Social, Fidel Alvarado de la Torre; junto con Jesús Gerardo Muñetón Hernández, elemento en activo del cuerpo de Protección Civil y Bomberos municipal.

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Precisó que conforme a los dictámenes médicos legales se estableció que en ocho de las víctimas la causa de muerte obedeció a asfixia por estrangulamiento y que los dos restantes fueron por impacto producido por proyectil de arma de fuego, entre ellos, el director del ayuntamiento.

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En ambos casos, dijo, “los castillos y elementos balísticos recuperados están siendo sometidos a un exhaustivo análisis de confronta científica para establecer su participación en algún otro evento delictivo”.

También reveló que derivado de los exámenes toxicológicos realizados a cinco de las víctimas, presentaron indicios de consumo reciente de narcóticos, entre ellos, ambos funcionarios públicos municipales.

Fiscalía de Zacatecas investiga a funcionarios de Fresnillo; indaga presunta colusión y extorsión en caso del multihomicidio. Foto: Especial.

El fiscal también mencionó que conforme a la investigación se ha logró determinar que cuatro de las víctimas dejaron de tener comunicación con sus familiares desde el pasado 16 de Julio, otras cinco desde el 17 de Julio y uno más el pasado 18 de Julio y aclaró que en ningún caso la fiscalía recibió alguna denuncia o reporte respecto a la privación ilegal de la libertad.

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De igual manera, informó que desde la tarde de este domingo se llevaba a cabo la ejecución de una orden de cateo en un inmueble establecido en el municipio de Fresnillo, “lugar donde se ha determinado que por lo menos dos de las víctimas coincidieron previo a ser privadas de la vida de manera simultánea.”

Esto coincide con los reportes en Fresnillo de que había operativos en el Bar Las Mister, propiedad de uno de los empresarios asesinados, Juan Carlos Berúmen.

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Operativos

Por su parte, el secretario de Seguridad, Arturo Medina Mayoral informó que derivado se realizan varios reconocimientos terrestres en dos áreas prioritarias, una que va desde el municipio de Morelos y abarca hasta el municipio de Sombrerete y Miguel Auza.

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Además de que en esa zona la Guardia Nacional reforzará los límites entre Zacatecas y Durango, ya que en ambos estados por la Sierra de Órganos. Mientras que otra área abarca la región del municipio de Mazapil, San Tiburcio, Melchor Ocampo y Concepción del Oro.

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Dijo que se cuenta con el apoyo de tres helicópteros para recorrer la zona serrana principalmente a fin de detectar campamentos empleados por la delincuencia, además de los efectivos que se han destinado exclusivamente para estas operaciones que en total son 480 elementos: 280 del Ejército Mexicano, ya que fueron enviados con el apoyo de la Quinta Región procedentes de otros estados, aunado a 120 de la Guardia Nacional y 80 de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ).

Destacó que también se encuentran operando en el área tres equipos de inteligencia con el fin de coadyuvar en las investigaciones obteniendo información en el territorio zacatecano.

Por su parte, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, dijo que con estas acciones se busca que los delitos no queden impunes para avanzar y que el gobierno estatal no permitirá que “ningún grupo delincuencial” prive a la población de la paz, por ende, aseguró que se va a actuar “con toda la fuerza del Estado” y agradeció al gobierno federal el apoyo que se ha recibido, al reforzar el número de tropas.

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