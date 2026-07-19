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Zacatecas.- El gobernador de Zacatecas, David Monreal, informó este domingo del reforzamiento del operativo de seguridad en la entidad, con más de 400 elementos de fuerzas federales y estatales.
El menaje, publicado en redes sociales, tiene lugar un día después de que se encontraron los cuerpos de 10 personas en tres municipios de la entidad, entre ellos el ex alcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, y dos funcionarios de Fresnillo.
“Con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad tras los hechos recientes, en el Cuartel General de la 11/a. Zona Militar, se llevó a cabo el reforzamiento operativo con el despliegue de más de 400 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.
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“Estos elementos pertenecen a la Fuerza de Tarea Regional de la 5.ª Región Militar y a la Fuerza de Reacción Territorial de la Guardia Nacional. La coordinación entre instituciones continúa para garantizar la paz y la seguridad de las y los zacatecanos”, publicó el gobernador.
La noche del sábado se dio a conocer la identidad de las víctimas, se trata de :
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IgnacioCastrejón Valdez, empresario minero y ex alcalde de Sombrerete; Fidel Alvarado de la Torre, funcionario de Fresnillo; Jesús Gerardo Muñeron Hernandez, bombero de Fresnillo; Andrés Vázquez Gurrola, político de Durango; Juan Carlos Berumen Guerrero, empresario del área de espectáculos.
También están Fernando Robles de la Torre, José Armando Ledezma Campos, Armando Ledezma Aguirre, Jesús Daniel Rivera Sandoval, todos señalados como empresarios, y José Ángel Valdez Rivera, productor ganadero.
LL
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