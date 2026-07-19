Culiacán, Sin.- En la colonia Cupias, de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, la madrugada de este domingo, personas armadas atacaron a balazos a tres personas del sexo masculino que convivían, los cuales perdieron la vida cuando recibían atención médica en distintos hospitales.

Los cuerpos de auxilio y de seguridad pública fueron alertados de personas heridas en Villa Juárez, Navolato, por lo que se desplegó un operativo con militares. Elementos de la Guardia Nacional y Policías Estatales para certificar los hechos.

En ese sitio fueron encontrados heridos de balas Adolfo “N”, de 47 años de edad, José Antonio “N” de 21 y un tercero, al que le nombraron Eduardo “N”, por lo que por sus lesiones grabes, el primero fue trasladado al Hospital General de Culiacán y a los otros lados, fueron trasladados a uno de Navolato.

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Pese a los esfuerzos médicos, debido a la gravedad de las lesiones que presentaron, los tres fallecieron en distintos hospitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado para que investigue el triple crimen de Villa Juárez, Navolato.

Las autoridades federales y estatales dispusieron emprender una amplia búsqueda del grupo armado que los atacó, sin embargo, no lograron localizarlos, ya que se presume que estos se desplazaban en algún vehículo.

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