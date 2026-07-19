La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, emitió este domingo un video en el que señaló que los audios que han circulado se dieron en el contexto de la cancelación y tramitación de su visa de turista, y descartó que haya participado en alguna reunión en Panamá con autoridades de otro país.

En un mensaje de poco más de 5 minutos, la mandataria indicó que los audios que han circulado son manipulados y se dijo engañada por una persona, de la cual no dio nombre.

La gobernadora afirmó que su disposición a escuchar a personas que aseguraban conocer el procedimiento migratorio no implicó aceptar acuerdos o compromisos. “Escuchar no significa negociar”, enfatizó, al asegurar que nunca entregó información ni tomó decisiones que comprometieran la seguridad o la soberanía de México.

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“Lo asuntos que hoy se comentan, corresponden a un tema estrictamente personal, la cancelación y posterior tramitación de mi visa de turista.

“Las conversaciones que se han difundido ocurrieron durante 2025 y se dieron en ese contexto. Como cualquier persona que enfrentó una decisión de carácter migratorio, busqué conocer sus motivos y buscar las vía legales e institucionales para atender a este procedimiento. Eso fue todo.

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Los audios han sido difundidos por el periodista Héctor de Mauleón en su columna de EL UNIVERSAL.

“En este proceso escuché a distintas personas que decían poder orientarme y afirmaban conocer el procedimiento para atender el trámite. Una de esas personas me engañó”, aseguró la mandataria.

También compartió una cronología de lo que definió como “esos contactos engañosos”.

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Señaló que el 28 junio 2025 se dio un primer contacto por mensajería instantánea.

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