La Iglesia católica respaldó la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo relativa al análisis para construir un marco regulatorio sobre inteligencia artificial en México y afirmó que éste exige una alianza educativa renovada entre la política, las instituciones educativas y las familias.

A través de su editorial Desde la Fe, recordó la encíclica del papa León XIV denominada Magnifica Humanitas, que aborda la relevancia de garantizar la protección de la dignidad humana y educar a las nuevas generaciones en un mundo donde la tecnología moldea la manera de pensar, aprender y relacionarse.

Explicó que uno de los tres desafíos es el sociopolítico, pues aseguró que la educación de calidad sigue siendo una deuda para millones de personas y la revolución tecnológica amenaza con ampliar aún más esa brecha entre quienes tienen acceso a herramientas, formación y acompañamiento, y quienes están quedando rezagados. El segundo desafío es el pedagógico y el tercero es el intelectual y sapiencial.

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