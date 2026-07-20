Toluca, Estado de México.- Los gobiernos federal y estatal construirán la ruta de trolebús que recorrerá 10.1 kilómetros entre Ixtapaluca y el Valle de Chalco, cuyo costo será de dos mil 500 millones de pesos.

Esta obra se contempla en el Plan Oriente y contará con 12 estaciones y conectará con la estación Puente Blanco de la Línea 11 del Trolebús Mexiquense Chalco - Santa Marta.

Con esta obra, más de un millón de habitantes podrán reducir sus tiempos de traslado hasta 45 minutos, de acuerdo con el comunicado emitido por el gobierno estatal mexiquense.

El Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México es una estrategia que desarrollan el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno del Estado de México, a cargo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y los gobiernos municipales para mejorar la movilidad en la región.

De acuerdo con el proyecto, el sistema contará con carril confinado a lo largo de todo su recorrido y enlazará con la Línea 11 del Trolebús Mexiquense, lo que permitirá ampliar las opciones de traslado para quienes diariamente se desplazan entre Ixtapaluca, Valle de Chalco y otros municipios del oriente mexiquense.

Además del Trolebús Ixtapaluca, el Plan Oriente incluye la ampliación de la Línea 3 del Mexibús en Nezahualcóyotl, en el tramo Vicente Villada - Panteón Los Rosales. El proyecto contempla seis nuevas estaciones y la incorporación de 31 autobuses articulados.

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