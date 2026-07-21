“Este gobierno aprendió, ya no es el mismo, es mejor, después del Mundial”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien agradeció y reconoció a los más de 40 mil servidores públicos de las distintas dependencias de la administración local por su desempeño durante los 39 días que duró la justa mundialista que concluyó este 19 de julio.

Desde el FIFA Fan Fest que se habilitó en el Zócalo capitalino, un día después de que concluyó la justa deportiva, Brugada reconoció especialmente a las y los policías de la Ciudad, quienes “garantizaron la seguridad en momentos complejos”.

“El Mundial confirmó que la Ciudad de México tiene, orgullosamente, a la mejor policía del país, a las más de 40 mil personas servidoras públicas que participaron en este gran operativo mundialista. Ustedes hicieron posible cada imagen que dio la vuelta al mundo de una ciudad tomada por la alegría”, enfatizó.

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