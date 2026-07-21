Alsea reportó un entorno retador para el consumo en México durante el primer semestre de 2026, aunque destacó que el Mundial de Futbol 2026 la FIFA impulsó el desempeño de su cadena Chili's y favoreció al segmento de restaurantes de servicio completo.

En su reporte financiero al segundo trimestre de 2026, la operadora de marcas como Starbucks, Domino's Pizza, Chili's, Vips y Burger King informó que sus ventas consolidadas del segundo trimestre ascendieron a 21 mil 92 millones de pesos, una disminución de 1% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, al excluir el efecto del tipo de cambio, las ventas registraron un crecimiento de 3.8%.

En México, las ventas aumentaron 4.2%, impulsadas principalmente por Chili's y Vips. La empresa explicó que la primera fue la marca con mejor desempeño del portafolio gracias a la ejecución comercial y al éxito de iniciativas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA, mientras que la segunda mantuvo un crecimiento apoyado en su estrategia de valor e innovación.

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Alsea es operadora de marcas como Starbucks, Domino's Pizza, Chili's, Vips y Burger King. Foto: Especial

"Chili's registró el mejor desempeño dentro de nuestro portafolio impulsado por una ejecución sobresaliente y por el éxito de iniciativas comerciales relacionadas principalmente al Mundial de fútbol para nuestros clientes", señaló Christian Gurría, director general de Alsea.

El segmento de restaurantes de servicio completo reportó un crecimiento de 5.4% en ventas mismas tiendas, el mayor entre las diferentes unidades de negocio de la compañía.

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Pese al crecimiento en México, Alsea reconoció que enfrentó un entorno de consumo retador, particularmente durante abril, aunque indicó que las tendencias mejoraron conforme avanzó el trimestre.

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"En México enfrentamos un entorno de consumo retador, particularmente en abril; sin embargo, observamos una mejora gradual en las tendencias conforme avanzó el trimestre, reflejo de la resiliencia de nuestras marcas y de la disciplina en la ejecución", señaló el director general de la firma.

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Alsea administra marcas como Starbucks. Foto: Facebook @StarbucksMexico

En materia de rentabilidad, la utilidad neta de la empresa cayó 52.1% para ubicarse en 532 millones de pesos. La compañía atribuyó este resultado, principalmente, a que el año pasado registró una ganancia cambiaria extraordinaria por la apreciación del peso sobre su deuda denominada en dólares, efecto que no se repitió en 2026.

El flujo operativo disminuyó 6%, mientras que el margen se ubicó en 20.5%.

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Ante este escenario, Alsea redujo su guía para 2026. Ahora prevé un crecimiento de un dígito bajo en ventas, ventas mismas tiendas y flujo, frente a la expectativa previa de un crecimiento de un dígito medio.

La empresa explicó que el ajuste responde al menor dinamismo del consumo y al impacto de la fortaleza del peso sobre la conversión de los ingresos generados en sus operaciones internacionales.

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