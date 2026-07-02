Con la tercera y cuarta victoria de México en el Mundial 2026 se observó un incrementó en las ventas de comercios, hoteles y restaurantes, por lo que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estimó una derrama económica de 45 mil millones de pesos (mdp).

El presidente de dicho organismo del sector privado, Octavio de la Torre, dijo que “considerando del 11 al 30 de junio, la actividad mundialista, la derrama económica que estamos estimando ya está llegando a los 45 mil millones de pesos”.

Explicó que los festejos fueron de menos a más, lo que tuvo relación también con el retiro de los campamentos de los maestros, los triunfos de la selección mexicana impulsaron más la euforia deportiva y la forma en que los “mexicanos apapachan al extranjero”, todo ello genera confianza a los turistas y genera ventas.

Añadió que las ciudades con mayores ventas, son las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, porque albergaron sus estadios partidos del Mundial, en éstas se concentró la mayor derrama.

Aunque el próximo domingo será el último partido en el país, dijo que seguirán las ventas hasta el 19 de julio próximo, fecha en que termina la Copa Mundial de la FIFA.

“Nosotros estamos anticipando que vamos a estar cerca a la derrama que se anticipó hace tiempo de 65 mil millones de pesos, porque ha habido una muy importante movilización, principalmente en el consumo de restaurantes, también de hoteles, de comercio, sobre todo en productos vinculados con los festejos que se han llevado a cabo en todas y cada una de las ciudades, también en transporte y en servicios turísticos”, expuso.

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De la Torre expuso que en las primeras dos semanas las ventas fueron menores a lo que se está viendo en la tercera semana, ahora se observa mayor ocupación hotelera en las sedes mundialistas, así como en las rentas de viviendas por plataformas digitales.

Dijo que “el visitante extranjero voltea de otras comunidades que no están en las sedes mundialistas”, lo que amplió la derrama más allá de las ciudades sede.

Explicó que en el Mundial 2026 “el ánimo es bueno y agradecerles de verdad a los ciudadanos y ciudadanas mexicanos a los que están festejando, no saben la ayuda que nos han sido a nosotros como comerciantes, porque el comportamiento que han tenido de festejar, de apapachar, de echar relajo, de hacer sentir a todo mundo feliz ha transformado la visión que tienen los visitantes extranjeros del país”, concluyó.

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