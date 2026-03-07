El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) compite contra el reloj para el Mundial de Futbol, cuyo partido inaugural será el 11 de junio en la capital del país.

La terminal forma parte del Sistema Aeroportuario Metropolitano que, junto con los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México (AICM) y de Toluca (AIT), buscan ampliar la capacidad en el Valle de México y soportar el aumento de operaciones.

El gobierno calcula el arribo de 5.5 millones de visitantes adicionales por los 13 partidos del Mundial en México (cinco en CDMX, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey).

Sin embargo, el Felipe Ángeles, localizado en Santa Lucía, Estado de México, atendió a 29 mil 544 usuarios en vuelos desde y hacia otros países durante enero, un desplome de 21.1% con relación al mismo periodo de 2025 y lleva 10 meses consecutivos en números rojos.

En cambio, el tráfico internacional en el AICM aumentó 5.6% y en el AIT se disparó 25.2%, de acuerdo con información de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Al comenzar 2026, la terminal, a cargo del general Isidoro Pastor Román, tuvo operaciones de pasajeros con Estados Unidos, Chile, Colombia, Venezuela, Cuba y República Dominicana.

La caída prolongada del AIFA se debe a la falta de vuelos y frecuencias, pues el tráfico en general está creciendo, explicó el analista del sector de aviación en Verum, Jonathan Félix.

Los datos de la AFAC señalan que el conjunto de aeropuertos del país movió 6.1 millones de pasajeros internacionales en enero, 2.8% más que en 2025.

A fines del año pasado, el Departamento de Transporte canceló todas las nuevas rutas desde el Felipe Ángeles hacia Estados Unidos, al argumentar que las aerolíneas estadounidenses quedaron en desventaja por el retiro de las operaciones de carga del AICM y la gestión poco transparente de horarios en el Benito Juárez.

El AIFA sufrió un golpe fuerte por esta medida, pues la Unión Americana es el principal mercado internacional, comentó Félix.

Ampliación del tren

El mes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la ampliación del tren de Buenavista al AIFA arrancará operaciones este mes.

“El Felipe Ángeles se puede recuperar con el tren, pero el beneficio tomará meses en reflejarse”, estimó el analista de Verum.

Desde su punto de vista, el miedo por la violencia impacta el turismo internacional, pero no de manera inmediata, ya que el efecto negativo tiene un rezago de meses.

“El 21 de marzo, el AIFA cumple cuatro años de su inauguración y los datos indican que ha fallado en el objetivo de solucionar la saturación en el Benito Juárez”, concluyó Jonathan Félix.

