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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado 6 de junio.
Ante el pronóstico de lluvia de 30 a 49 milímetros y caída de granizo, entre las 15:00 de la tarde de este sábado y las 03:00 de la madrugada del domingo, se activó la alerta naranja para las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco, Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
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Mientras que, ante la posibilidad de lluvias de entre 15 y 29 milímetros en el mismo horario, se activó la alerta amarilla en las alcaldías:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Miguel Hidalgo
La SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyen; y no verter grasas en el drenaje.
También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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