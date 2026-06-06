La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado 6 de junio.

Ante el pronóstico de lluvia de 30 a 49 milímetros y caída de granizo, entre las 15:00 de la tarde de este sábado y las 03:00 de la madrugada del domingo, se activó la alerta naranja para las alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztacalco, Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

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Mientras que, ante la posibilidad de lluvias de entre 15 y 29 milímetros en el mismo horario, se activó la alerta amarilla en las alcaldías:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Miguel Hidalgo

La SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyen; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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