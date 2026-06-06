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Entre charcos, desazolves e inundaciones debido a las lluvias de los últimos dos días, las obras de rehabilitación de la Línea 2 del Metro y la construcción del Parque Elevado continúan en Calzada de Tlalpan.
En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se constató que la zona más afectada era a la altura de la estación Chabacano —con dirección al Centro— donde el agua brotaba de las coladeras y cubría parte de la avenida.
Trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) realizaron labores de desazolve con maquinaria pesada para facilitar el desalojo del agua y permitir la continuidad de los trabajos.
Entre Chabacano y San Antonio Abad también se observó personal trabajando con escobas para disminuir los niveles de agua y evitar mayores afectaciones en la ciclovía de Tlalpan, que lucía inundada en varios tramos.
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