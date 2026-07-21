Hermosillo, Sonora. - Las dos primeras etapas de la Planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco ya operan al 100% de su capacidad, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien aseguró que la energía generada permitirá fortalecer el subsidio a las tarifas eléctricas que reciben los habitantes de los 72 municipios de Sonora durante la temporada de verano.

El mandatario estatal explicó que la electricidad producida por el complejo solar se suministra a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que los ingresos obtenidos por esa generación se destinan a financiar el apoyo para el consumo de energía de las familias sonorenses.

De acuerdo con el gobierno estatal, para este año se contemplan mil 750 millones de pesos para mantener el subsidio eléctrico, con un esquema de financiamiento que ahora incorpora los recursos provenientes de la planta fotovoltaica, como parte de la estrategia del Plan Sonora.

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Planta fotovoltaica de Puerto Peñasco opera dos fases; respaldará subsidio eléctrico en Sonora. Foto: Especial.

Durazo señaló que el proyecto busca dar mayor estabilidad al financiamiento del subsidio, al aprovechar la generación de energía limpia como una fuente permanente de ingresos.

La administración estatal indicó que la planta aún se encuentra en expansión, ya que continúan los trabajos de construcción de las fases tres y cuatro.

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Una vez concluido el complejo, se prevé que aporte un gigawatt de capacidad instalada y contribuya al objetivo nacional de que el 38% de la generación eléctrica provenga de fuentes limpias hacia 2030.

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El proyecto representa una inversión de mil 640 millones de dólares y se desarrolla en cuatro etapas.

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La primera, con capacidad de 120 megawatts, entró en operación tras las obras iniciadas en 2024; la segunda añadió 300 megawatts y las dos restantes incorporarán otros 580 megawatts de capacidad.

Con la conclusión de todas sus fases, la planta de Puerto Peñasco será una de las mayores instalaciones de generación de energía solar de América Latina y uno de los proyectos emblemáticos del Plan Sonora de Energías Sostenibles.

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