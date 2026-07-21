Ciudad Juárez.- Un grupo de aproximadamente 14 personas que estaban privados de su libertad, fueron rescatados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En dicho rescate se logró la detención de ocho presuntos responsables.

De acuerdo con lo que se informó, la intervención se registró en el cruce de Estaño y Begonias, en la colonia Bellavista, en esta frontera, luego de que personal de monitoreo detectara un vehículo y a dos masculinos realizando presuntas actividades relacionadas con tráfico de personas en las inmediaciones del bordo del Río Bravo.

Al arribar al lugar, elementos de la Policía del Estado lograron detener a ambos sujetos y asegurar el vehículo.

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Durante la intervención, una mujer identificada como Claudia S.M, de 34 años de edad, informó a los agentes que sus dos hijos menores se encontraban privados de la libertad y que días antes le habían exigido 10 mil dólares por su liberación, de los cuales ya había entregado 5 mil dólares.

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La denunciante señaló además un domicilio donde presuntamente se encontraban los menores.

Con esta información, los policías estatales implementaron un operativo en el inmueble señalado.

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Según se señaló, en la acción se registró una persecución por domicilios contiguos, logrando finalmente la detención de seis personas más y el rescate de los menores.

Asimismo, en el lugar fueron localizadas y puestas bajo resguardo 12 personas en situación de movilidad, quienes recibieron atención y fueron canalizadas conforme a los protocolos correspondientes.

Los detenidos fueron identificados como Alejandro C.Sosa, de 42 años; Edgar G.G, de 20 años.; Ángel Esteban S.C, de 18 años; Ángel H.M, de 23 años, así como tres menores de edad.

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