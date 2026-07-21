Tras volverse mediático, el caso de Rocky continúa desatando indignación en redes sociales, luego de que el perrito fue arrastrado y atropellado por su dueña a bordo de una camioneta en el fraccionamiento Villa San Miguel en Saltillo, Coahuila.

El video fue difundido por la asociación civil, Dignidad Animal A.C., misma que denunció los actos de crueldad animal ante la Fiscalía General del Estado, además de presentar pruebas para iniciar formalmente una carpeta de investigación.

A raíz de la denuncia, esta tarde el Gobierno Municipal de Saltillo notificó por medio de una Tarjeta Informativa, que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Jorge “N” quien fue remitido al Ministerio Público local, por obstaculizar la investigación y presuntamente amenazar a la autoridad. Asimismo, se menciona que horas más tarde fue detenida Liliana “N”, quien ha sido señalada como autora material de los actos de maltrato y puesta a disposición de un juez de control, quien se encargará de resolver su situación jurídica.

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El caso desató una ola de indignación en redes sociales. Fotos: Dignidad Animal A.C.

¿Cuál es la pena por maltrato animal en Coahuila?

Al exigir justicia y esclarecimiento por el estado de salud de la mascota de raza tipo maltés, una de las dudas más relevantes es la condena por maltrato animal que hay en el estado de Coahuila.

De acuerdo con el Artículo 293 BIS del Código Penal del Estado de Coahuila, al que cometa actos de maltrato o crueldad injustificados en contra de cualquier especie animal, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y de cien a quinientos días de multa. Así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo.

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Sin embargo, en caso de que dichos actos de maltrato provoquen la muerte del animal, los responsables podrían enfrentar una condena de dos a seis años de prisión, además de una multa de trescientos a mil días de salario.

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