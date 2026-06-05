Tendencias | 05-06-26 | 13:56 | Actualizada | 05-06-26 | 13:56 |

La continúa dejando fuertes precipitaciones en diversas regiones de la República. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esto se debe principalmente a la formación de ciclones tropicales y huracanes desde ambos litorales (Océano Pacífico y Golfo de México) del país, cuya actividad suele arrancar formalmente a inicios de mayo y se extiende de manera habitual durante una parte del otoño.

Las precipitaciones sobre la República llegan a causar inconvenientes menores, como encharcamientos, brotes de aguas negras y ligeras inundaciones, sin embargo, también pueden ocasionar afectaciones como deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones severas que dejan a comunidades vulnerables, incomunicadas, e incluso causan la muerte.

Por ello, las autoridades de la Ciudad de México han emitido algunas recomendaciones básicas para prevenir encharcamientos en inundaciones durante esta temporada de lluvias.

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Recomendaciones para sobrevivir a la temporada de lluvias en México. Foto: Berenice Fregoso. EL UNIVERSAL
Recomendaciones para sobrevivir a la temporada de lluvias en México. Foto: Berenice Fregoso. EL UNIVERSAL

¿Cómo prevenir encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias?

A través de Instagram, el Gobierno de la CDMX hizo un llamado a la población para colaborar en la reducción del riesgo de encharcamientos e inundaciones en puntos clave de la metrópoli, que suelen acumular agua durante esta época.

La medidas sencillas que las autoridades proponen son:

  • No tirar basura en la vía pública.
  • No vaciar ni derramar grasas en el drenaje.
  • Barrer las coladeras cercanas a tu hogar o en tu comunidad.
  • Mantener las coladeras y banquetas despejadas.

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Las autoridades señalaron que parte importante de los problemas que presentan los sistemas de drenaje en la ciudad (y en grandes ciudades en general) ocurren por la acumulación de residuos en las coladeras, alcantarillas, desagües, entre otros.

Asimismo, reiteran la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales, como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) o al SMN, para alertas y avisos sobre las condiciones meteorológicas en una región.

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