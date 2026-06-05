A casi dos meses después de la muerte de la influencer estadounidense, Ashlee Jenae, el pasado 8 de abril, la noticia que sacudió a la comunidad digital ha resurgido, pues oficialmente se confirmó la causa de muerte de la joven.

Tras concluirse las investigaciones en torno a su fallecimiento, las autoridades de Zanzíbar, Tanzania, informaron el pasado jueves 4 de junio que la creadora de contenido de 31 años cometió suicidio, el cual estuvo relacionado a problemas de salud mental.

De acuerdo con medios internacionales como People y BBC África, Ashlee Jenae se encontraba de viaje en Zanzíbar y terminó con su vida luego de una fuerte discusión con su pareja y prometido, Joe McCann, en el Hotel Zuri, también ubicado en la isla africana.

Lee también Caso Paola Márquez; papá de la influencer revela alarmante confesión que hizo su hija antes de ser hallada sin vida

Su nombre legal era Ashley Robinson y se dedicaba a compartir contenido de estilo de vida. Foto: Instagram @ashleejenae

Según TMZ, las indagaciones iniciales establecían que la causa de muerte había sido "una hipoxia cerebral provocada por estrangulamiento y asfixia”, pues Janae fue hallada inconsciente dentro de un armario de su villa por personal del hotel.

Aunque originalmente se alzaron sospechas en redes sociales de la relación que McCann podría haber tenido con el deceso de la creadora de contenido, la subdirectora del Departamento de Investigación Criminal de Zanzíbar, Zuberi Chembera, afirmó que el equipo de investigación "había concluido, sin lugar a dudas, que Ashlee Jenae se suicidó y que ninguna otra persona estuvo involucrada en el incidente", según la BBC África.

Chembera declaró: "Basándonos en los testimonios recabados y en el análisis de los teléfonos y otros dispositivos de comunicación de la fallecida, así como de los de su prometido, hemos constatado que padecía una enfermedad mental desde hace algún tiempo".

Lee también Yulay y Alexis Omman se reúnen en Oaxaca; ayudan a adultos mayores que se viralizaron en redes

¿Quién era Ashlee Jenae?

Ashlee Jenae, de nombre legal Ashley Robinson, era una influencer y creadora de contenido estadounidense. Nació el 5 de abril de 1995 y residía en Portland, Oregón.

A través de redes sociales publicaba contenido relacionado con su estilo de vida, compartiendo sus viajes, sus adquisiciones de lujo y su sentido de la moda.

La creadora de contenido acababa de celebrar su cumpleaños número 31 y recién había compartido con sus seguidores la noticia de su compromiso. Foto: Instagram @ashleejenae

En su cuenta oficial de Instagram compartía con sus más de 156 mil seguidores sobre su relación con Joe McCann, publicando a menudo fotos de sus citas y vacaciones en otros países.

Días antes de su deceso había celebrado su cumpleaños número 31 y se había comprometido con McCann, quien pidió su mano durante su estancia en la isla africana.

También te interesará:

Ricardo Rocha y sus últimas confesiones sobre AMLO y la 4T; la entrevista que marcó su despedida

“EU ya completó el álbum Morenini”: la crítica de Brozo y Loret a funcionarios mexicanos desde un aeropuerto con fallas

¿Cómo ahuyentar cucarachas con plantas?; las 5 mejores opciones y sus cuidados

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu