Hace unos días una conmovedora escena se volvió viral en redes sociales, captada en la Central de Abastos de Oaxaca. Un video que generó diversas reacciones y que se convirtió en un ejemplo de amor incondicional y resiliencia.

La grabación, que ya reúne más de 13 millones de visualizaciones, muestra a un hombre de la tercera edad, sin una pierna y apoyándose en un pequeño banco de madera, empujando con gran esfuerzo la silla de ruedas de su esposa.

Luego de que el video se difundiera en distintos foros de internet, internautas hicieron un llamado a algunos creadores de contenido para que esta pareja recibiera apoyo, un llamado que fue contestado por los mexicanos Alexis Omman y Yulay.

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La escena conmovió a usuarios en redes. Foto: Captura de pantalla TikTok

¿Por qué se viralizó la escena?

El pasado sábado 23 de mayo, el usuario Luisitho LS (@luisithols) compartió en la plataforma de TikTok un video en el que se ve a una pareja de adultos mayores avanzar con dificultad por problemas de movilidad.

El video llegó a los ojos del creador de contenido y filántropo mexicano de 27 años Alexis Omman, quien mostró su entusiasmo por ayudar. "Voy a esforzarme al máximo para solucionar esto", comentó.

Días más tarde, el usuario que captó la escena explicó que había platicado con el hombre. De acuerdo con Luis, se llama Apolinar Morales y la señora del video es su madre, Nicolasa Sánchez López.

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@luisithols Aveces pensamos que tenemos problemas y optamos por rendirnos, pero existen personas que pasan mas adversidades y aún así están ahi luchando dia tras dia 🙏🏽 Etiqueten a @Yulay @Alexis Omman para que pueda ayudar a estas personas 🙏🏽🤍 #Viral #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #parati #fuerza #triste ♬ som original - ninocaaa

Yulay y Alexis Omman ayudan a pareja de ancianos en Oaxaca

En respuesta, los creadores de contenido Julio César Fuentes Cruz, mejor conocido como Yulay, y Alexis Omman se reunieron en Oaxaca, para buscar una forma de apoyar a este hombre y a su madre, que los haga sentirse más cómodos y mejore a su vez su calidad de vida.

La comunidad agradeció la asistencia de ambos creadores y algunas personas se acercaron para tomarse fotos con ellos. Hasta el momento se desconocen los detalles de su encuentro, sin embargo, se espera que próximamente publiquen algún video en sus respectivos canales de YouTube.

En redes sociales, internautas destacaron el gesto de los influencers. "No me importa si es por vistas o por dinero, GRACIAS por ayudar, no toda la gente podemos en nuestro en día a día, ponemos granito de arena, pero hay personas que necesitan más", escriben.

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