Este martes 2 de junio se llevó a cabo el State of Play, transmisión organizada por la empresa de videojuegos PlayStation, donde se revelaron múltiples actualizaciones, anuncios, sorpresas y novedades de próximos videojuegos.

Durante la transmisión se dio a conocer el primer vistazo al nuevo videojuego del equipo de Santa Monica Studio, el título God of War: Laufey, despertando gran emoción y dudas inmensas entre los seguidores más veteranos de la saga.

Aunque aún no se conoce la fecha oficial de lanzamiento, el juego será exclusivo de PlayStation 5. Sin embargo, los seguidores se sorprendieron por la ausencia de Kratos en el avance, pues ha estado presente desde hace más de 20 años.

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Faye es la esposa de Kratos y la nueva protagonista de la última entrega de Santa Monica Studio. Foto: PlayStation Blog

¿Qué se sabe de esta nueva entrega?

Esta entrega estará protagonizada por Laufey, guerrera y segunda esposa de Kratos, quien luego de despertar en una tierra desconocida después de su funeral, descubre que sus planes de proteger a su esposo y Atreus están en peligro.

Para salvar a los que ama, la apodada "Faye" deberá combatir y escapar de "Everywhen", el más allá de los Dioses, un reino donde deidades y criaturas despiadadas de la mitología compiten por el poder en una tierra llena de magia peligrosa.

De esta forma, Faye deberá adentrarse junto a sus dos compañeros Phranque y Rue en este plano superior, donde la magia nace y vuelve a perecer, para descubrir sus misterios ocultos, donde seres de distintas mitologías conviven.

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En el juego, Faye llevará la Mano Dorada de los Jötnar, la cual le otorgará poderes temibles. incluyendo la habilidad de manipular almas. Foto: PlayStation Blog

¿Cómo será la jugabilidad del juego?

La entrega incluye combates históricos, que maximizan la letalidad, fluidez y poder de Faye. El modo de juego combina las fortalezas del nuevo sistema de combate de GOW con elementos clásicos de la era griega. De esta forma, la protagonista podrá moverse entre tierra y aire ágilmente.

El juego estará protagonizado por Deborah Ann Woll, quien retomará su papel de Faye tras su aparición en God of War: Ragnarök, así como Jack Quaid como el cubo cósmico Phranque y Perlina Lau, como Rue, guardiana de la cinta encantada que protege y custodia la poderosa espada.

¿Un God of War sin Kratos?

Uno de los detalles que llamó la atención de la comunidad de fanáticos fue la ausencia del personaje principal de la popular saga nórdica: Kratos, un guerrero espartano de fuerza sobrehumana y un pasado trágico que ascendió a Dios de la Guerra tras vencer al Dios Ares.

La decisión de dejar de lado a Kratos en la nueva aventura tomó por sorpresa a los usuarios, quienes no tardaron en cuestionar la idea. Uno de ellos fue la empresa de comida rápida Domino's Pizza, quien escribió en X: "Juego de God of War sin Kratos = Pepperoni Passion sin pepperoni".

No obstante, la desarrolladora dejó en claro que aún quedan muchas historias por contar de Kratos y que volverá en un futuro. Cory Barlog, jefe creativo de la saga, reveló en entrevista que, el personaje retornará en próximos juegos. "Siempre habrá juegos de Kratos a lo largo de toda la historia".

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