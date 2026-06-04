La fiebre por He-Man, el hombre más poderoso del universo y su misión por detener al malvado Skeletor y salvar el planeta Eternia sigue dando de qué hablar, luego del estreno de la película "Amos del Universo" este jueves 4 de junio.

Aunado a ello, Fortnite, el popular videojuego de Epic Games, lanzó contenido exclusivo, con temática de los personajes de la famosa franquicia de Mattel de 1981, la cual se convirtió en todo un fenómeno de la cultura popular.

La salida de esta colaboración, que llamó la atención de fanáticos de todas las edades en la plataforma, podría coincidir con el lanzamiento de la Temporada 3 del Capítulo 7, titulada "Fugitivos" o "Runners", que traerá un skin de John Wick.

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Foto: Especial

¿Qué traerá la colaboración?

Para revelar este mágico crossover, Fortnite compartió un corto animado, con uno de los memes de internet más icónicos. Se trata de un video de He-Man, bailando al ritmo de la canción What's Up? de la agrupación estadounidense 4 Non Blondes.

Además de He-Man, también llegarán los skins de otros personajes clásicos, como el malvado Skeletor y She-Ra, la hermana gemela secreta del príncipe Adam, conocida como la "Princesa del poder", el alter ego heroico de la princesa Adora.

Asimismo, se añadirán también algunos accesorios y objetos temáticos, como mochilas, picos y paracaídas inspirados en las armas de los personajes, como el Báculo del Caos de Skeletor, un cetro largo coronado con la cabeza de un carnero, así como la Espada del Poder, con su empuñadura alada.

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Tres personajes de "Amos del Universo" llegarán al videojuego de Epic Games, además de objetos exclusivos y gestos. Foto: Captura de pantalla Fortnite

Siguiendo la dinámica de Epic Games, se agregarán además algunos gestos especiales y fondos ilustrados para la pantalla de carga al inicio de cada partida. Como es costumbre, los elementos podrán adquirirse de manera individual o en un lote completo, por un precio aproximado de 1,500 a 3,500 paVos.

¿Cuándo estará disponible en la plataforma?

A partir del próximo sábado 6 de junio, alrededor de las 17:00 horas (tiempo centro de México) podrás adquirir el material inédito en la tienda digital. No obstante, con la llegada de la nueva temporada los servidores del juego podrían sufrir problemas, debido a su mantenimiento.

"Fugitivos" llega a Fortnite

El evento final de la temporada actual, titulado "Ruptura", se llevará a cabo el viernes 5 de junio en México. La apertura de puertas tendrá lugar alrededor de las 16:20 horas, mientras que la batalla final comenzará a las 17:00 horas. El evento se tratará sobre la rivalidad de La Fundación y el Rey de Hielo.

Es momento de preguntarte: "¿QUÉ ESTÁ PASANDO?" 👀



¡He-Man, She-Ra y Skeletor llegan a la Tienda de Fortnite el 6 de junio! pic.twitter.com/RTtCC3uNk1 — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) June 3, 2026

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