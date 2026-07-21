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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que autorizará la reanudación de los vuelos directos de aerolíneas estadounidenses a Líbano, suspendidos desde hace décadas.
"Tras reunirme con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, quien ha hecho un trabajo extraordinario para transformar su país, por la presente instruyo a mi administración a permitir que todas las aerolíneas estadounidenses vuelen directamente a Líbano, para que los estadounidenses puedan visitar con facilidad esta hermosa tierra", anunció Trump en su plataforma Truth Social.
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mcc
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