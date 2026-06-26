[Publicidad]
Líbano, Israel y Estados Unidos firmaron el viernes en Washington un acuerdo marco trilateral que busca allanar el camino rumbo a un pacto de paz entre los dos antiguos adversarios de Medio Oriente.
"Nos complace anunciar un acuerdo marco entre el gobierno soberano del Líbano y, por supuesto, el gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de los Estados Unidos de América", dijo el secretario de Estado Marco Rubio durante la ceremonia de la firma.
El acuerdo establece "un marco para una paz y una seguridad duraderas", añadió el jefe de la diplomacia estadounidense.
Lee también Comisión de ONU pide investigar por genocidio a soldados implicados en ataque a Gaza; Ejército israelí dispara a matar contra niños, dice
Trump acusa a Irán de violación "insensata" de la tregua por ataque a buque en Ormuz; se refiere a acción contra buque
mcc
[Publicidad]
Más información
Estados
Violencia en Sinaloa: Llegan 90 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército para reforzar la seguridad; aumentan los homicidios
Mundo
Resultado oficial de elección presidencial en Perú se conocerá el 3 de julio; Fujimori mantiene ventaja irreversible
Estados
Exoficial mayor de Cuautla, detenido en Operativo Enjambre, se ampara contra el bloqueo de sus cuentas; alega que la UIF no le informó los motivos
Nación
Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a gobernadores; supervisan avances del IMSS Bienestar
Minuto x Minuto
Escándalo en Mundial: Irán y Egipto jugarán el “Partido del Orgullo” entre banderas arcoíris
Educación
Gobierno confirma suspensión de clases por partido de México el 30 de junio, ¿aplica en tu escuela?
Deportes
¿Messi no juega? La campeona Argentina iría sin su estrella ante Jordania
Minuto x Minuto
No lo creerás: encuentra a su perrita perdida viendo un video en vivo de los festejos de México. VIRAL