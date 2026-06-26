Líbano, Israel y Estados Unidos firmaron el viernes en Washington un acuerdo marco trilateral que busca allanar el camino rumbo a un pacto de paz entre los dos antiguos adversarios de Medio Oriente.

"Nos complace anunciar un acuerdo marco entre el gobierno soberano del Líbano y, por supuesto, el gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de los Estados Unidos de América", dijo el secretario de Estado Marco Rubio durante la ceremonia de la firma.

El acuerdo establece "un marco para una paz y una seguridad duraderas", añadió el jefe de la diplomacia estadounidense.

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