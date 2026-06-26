Mundo | 26-06-26 | 12:09 | Actualizada | 26-06-26 | 12:09 |

, Israel y Estados Unidos firmaron el viernes en Washington un acuerdo marco trilateral que busca allanar el camino rumbo a un pacto de paz entre los dos antiguos adversarios de .

"Nos complace anunciar un acuerdo marco entre el gobierno soberano del Líbano y, por supuesto, el gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de los Estados Unidos de América", dijo el secretario de Estado Marco Rubio durante la ceremonia de la firma.

El acuerdo establece "un marco para una paz y una seguridad duraderas", añadió el jefe de la diplomacia estadounidense.

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