El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el ataque con drones por parte de Irán en el estrecho de Ormuz como una "violación insensata" del alto el fuego.

"Uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un barco de carga grande y muy caro", mientras que otros tres fueron derribados, publicó Trump en su plataforma Truth Social, en aparente referencia a un ataque contra un buque ocurrido el día anterior.

"Obviamente, esto es una violación insensata de nuestro Acuerdo de Alto el Fuego", agregó el mandatario estadounidense.

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