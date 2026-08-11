La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX reportó que se registró el colapso de uno de los cinco edificios —que antes eran oficinas de ICA y estaban abandonados— que están en proceso de demolición en el predio Minería 154, esquina Viaducto Presidente Miguel Alemán, en la colonia Escandón II, alcaldía Miguel Hidalgo.

El material cayó sobre los carriles laterales de la vialidad e incluso en algunos centrales.

El proceso de demolición que, de acuerdo con la alcaldía Miguel Hidalgo, estaba vigente, está a cargo de la empresa “Raíces Houston S.A de C.V.”, indicó la institución.

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La SGIRPC detalló que de los 15 trabajadores que estaban en la zona no hubo reportes de lesionados.

Actualmente, “se realizan trabajos de oxicorte en estructura, por lo que permanece cerrada la vialidad sobre la lateral de Viaducto Miguel Alemán, en dirección al oriente”.

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Reportó daños colaterales con la caída de un árbol de 20 metros de altura, así como afectaciones de un automóvil particular, conducido por un hombre de 52 años que resultó ileso.

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Un motociclista de 24 años resultó policontundido, pero no ameritó traslado de urgencia al hospital.

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🔴 Parte de un inmueble abandonado desde 2008 se derrumbó sobre el Viaducto Presidente Miguel Alemán, a la altura de la calle Minería, lo que provocó afectaciones a la circulación en los carriles laterales de la vialidadhttps://t.co/frf8eaG1OA



Fotos y video: @JCWilliams54 pic.twitter.com/E7LdB0OIe8 — El Universal (@El_Universal_Mx) August 11, 2026

mahc/LL