Autoridades capitalinas tienen identificadas a diversas células delictivas que operan en la CDMX con actividades relacionadas al delito de despojo, entre ellas Los Rodolfos y Cártel de Tláhuac, dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

En conferencia de prensa, el secretario precisó que hay dos “grandes grupos de actores” en este caso, el primero se trata de actores particulares, los cuales dijo, pueden o no contratar personas o “músculo” para llevar a cabo estos despojos.

“Esos actores tienden a tener intereses particulares en los predios o en una serie de predios y no necesariamente están vinculados a una organización delictiva. Y sí hemos registrado en los últimos años, grupos o células delictivas u organizaciones delictivas, que han tenido entre sus actividades, también el despojo de predios”, dijo.

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En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario precisó que se han registrado casos en el sur de la ciudad relacionados con la organización conocida como Los Rodolfos, —que hace algunos meses se logró una detención por parte tanto de Fiscalía como de la Secretaría, de miembros de su cúpula o de sus liderazgos—.

“Hemos detectado también, actividades de este tipo, en la organización o célula que se conoce comúnmente como Cártel de Tláhuac, o al cúmulo de grupos a los que se les llama Cártel de Tláhuac. Hace una semana, la Fiscalía cumplimentaba una orden de aprehensión contra uno de estos líderes, alias Perrillas. La Secretaría detuvo hace algunas semanas a alias Pitufo y a alias Mimí, que son de estos grupos que tienen esta actividad”, dijo.

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Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario de SSC, explicó que también se tiene registrada a La Unión Tepito, a la Anti-Unión, a los grupos de Los 3AD, grupo encabezado por el ahora privado de la libertad, Lenin Canchola, en el poniente de la ciudad, que también ha tenido entre sus actividades el despojo.

‘Hay detenciones propiamente por el delito de despojo, pero hemos también tenido una actividad muy intensa, en el desmantelamiento de estas redes, por otras actividades delictivas a las que se dedican, impactando también de manera positiva en la prevención de esta actividad”, compartió.

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