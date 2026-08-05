El oficialismo y la oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debatieron los Lineamientos Generales de Protección de los Derechos de las Audiencias, donde se acusó que se fomentará la autocensura de los medios de comunicación y se busca acallar a la oposición y sus críticas a Morena.

Durante la sesión, legisladores oficialistas recurrieron a casos como “El Chupacabras” para defender los lineamientos y acusaron a diferentes medios de comunicación de falsear la información. Además, responsabilizaron al PRI y al PAN de fomentar campañas contra la 4T.

Morena atenta contra la libertad de expresión: Añorve

El senador del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorve, dijo que, bajo el pretexto de los derechos de las audiencias, Movimiento de Regeneración Nacional está atentando contra la libertad de expresión. “Perdieron la narrativa, de eso no tengan la menor duda” y ahora buscan que los medios se autocensuren", afirmó.

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“Ahora están obligando otro pretexto: códigos de ética, defensor de audiencias y, por supuesto, sanciones, porque esos defensores de audiencias van a ser ni más ni menos que representantes de la 4T”, comentó en tribuna.

“Obviamente está construyendo un Estado autoritario como el de Venezuela con (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez, el de Daniel Ortega en Nicaragua, y es un traje a la medida autoritaria que ustedes vienen construyendo durante mucho tiempo hacia atrás, porque quieren callar a los periodistas incómodos, quieren ponerlos de rodillas”, declaró.

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Lamentó que el INE es parte de esta estrategia al convertirse en censor oficial de Morena al pretender prohibir al PRI llamar a Morena como “narcopartido”.

Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado de la República, en una fotografía de archivo. Foto: Especial

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"Afectaría demasiado la libertad de expresión": Jaimes Archundia

El senador del Partido Acción Nacional, Erik Iván Jaimes Archundia, indicó que lo importante en los lineamientos es evitar que el Estado se vuelva regulador, que se vuelva fiscalizador de los principales concesionarios.

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“No podemos permitir que la fluidez de la información esté colocada y esté sobrerregulada con un etiquetado. Eso me parece que afectaría demasiado la libertad de expresión y la fluidez de la información, que es una de las garantías que deben de lograrse con estos lineamientos”.

Agregó que se debe eliminar cualquier clase de sanción que esté vinculada con la libertad de expresión.

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"Gobiernos del pasado acudieron a manipulación mediática": Ladrón de Guevara

El senador por Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, defendió los lineamientos y acusó que los gobiernos del pasado recurrieron a la manipulación mediática. “Desde los tiempos del verdadero Chupacabras del fraude patriótico del ‘88, el mismo tema recordarán el Chupacabras, La Paca, hasta el 2006 con quién mató a Paco Stanley”.

Gerardo Fernández Noroña, también defendió los lineamientos y argumentó que “estamos hablando de los medios de comunicación que mienten, intrigan, tergiversan en daño de las audiencias, en daño de la ciudadanía y en daño de los que nos dedicamos a la política”.

“Tengan la seguridad, señoras y señores de la oposición que mientras gobernemos ustedes podrán seguir mintiendo, intrigando, denostando, pidiéndole intervención extranjera, traicionando a la patria, traicionando al pueblo, haciendo canalladas y ruindad, envileciendo la política y por eso mismo no saldrán del basurero del de historia donde tienen un bien merecido lugar”, concluyó.

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Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara. Foto: Especial

El senador Gerardo Fernández Noroña el 31 de julio de 2025. Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro

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