Son 10 años y contando. América no alza un título internacional desde 2016, cuando ganaron la Liga de Campeones de la Concacaf frente a los Tigres en el Estadio Azteca.

Este jueves, las Águilas vuelven a una competencia internacional que ha dejado más disgustos que satisfacciones en el Nido. La exigencia y presión por parte de la afición es total, pero Guillermo Almada se deslinda del pasado reciente de los azulcrema, previo a su presentación en la Leagues Cup.

“No puedo juzgar o evaluar lo de antes, yo no estaba, sería muy atrevido opinar de situaciones anteriores. Lo que puedo opinar es que desde que tomé a los jugadores, han estado con buena disposición por alcanzar los objetivos del club, con muchos deseos y progresando en la idea futbolística", declaró Almada en conferencia de prensa.

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Por primera vez en la corta historia de la Leagues Cup habrá partidos fuera de Estados Unidos y las Águilas recibirán uno con la visita del San Diego FC al Coloso de Santa Úrsula. Nada de estos factores cambian la perspectiva del estratega charrúa.

“América tiene la obligación de ser protagonista en todos los torneos, las aspiraciones son máximas. Nunca se precisa que nos digan la importancia que tiene para América los torneos internacionales, se debe de demostrar la grandeza y para nosotros, es un objetivo deportivo”, lanzó contundente.

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La presentación en la Leagues Cup llegará en medio de un liderato en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Con siete puntos e invictos, los azulcrema comandan el certamen local y ahora. quieren llevar ese buen ritmo al plano internacional.

"Llegamos en un momento bueno e indudablemente ganar mañana es nuestro objetivo. Vuelvo a lo mismo, la exigencia en los partidos y la disposición de mis jugadores no cambia. Tenemos muchas ganas de darle alegrías a nuestra afición", concluyó Guillermo Almada.

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