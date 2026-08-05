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Durante su visita en la Basílica de Guadalupe, Pietro Parolin, secretario de Estado de El Vaticano, comparó el amor de la Virgen María con el de las madres buscadoras por sus hijos desaparecidos.
Tras leer unos párrafos de la biblia referentes a los milagros de la Virgen María y la preocupación por el prójimo, Pietro hizo referencia a el arduo trabajo de búsqueda de las madres que cuentan con un ser querido desaparecido.
"¿Acaso no vemos en el Evangelio de hoy, un claro ejemplo de amor de una madre? Esta madre insiste ante el Señor, no por sí misma, sino por su hija, que no descansará hasta ver hecho todo lo posible por ella... el señor recompensa la absoluta confianza que ella deposita en él, así como su determinación", expresó.
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Parolin afirmó que esa imagen recuerda a las madres que continúan buscando a sus hijos desaparecidos en México, quienes, dijo, mantienen la esperanza pese a las dificultades.
"Su ejemplo resuena con especial fuerza aquí en México, donde tantas madres siguen buscando con firmeza y fe a sus hijos desaparecidos. Nada puede impedirles hacer todo lo posible por ayudar a sus hijos", señaló.
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El representante de la Santa Sede pidió orar por ellas, para que "al igual que aquella mujer del Evangelio de hoy, su perseverancia y su fe sean recompensadas".
Sheinbaum se reúne con Pietro Parolin
Como parte de su agenda, el cardenal sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum este 5 de agosto.
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Durante la reunión, abordaron temas sobre el desarrollo ético de la inteligencia artificial, así como los llamados del papa León XIV a la paz, la fraternidad y la solidaridad entre las naciones.
El encuentro se realizó en Palacio Nacional y forma parte de la relación institucional entre el Gobierno de México y la Santa Sede.
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aov/bmc
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