La Diputada Federal y vocera del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, exigió a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, "pruebas reales" con respecto de la denuncia pública que realizó este martes, en la que afirmó que ha recibido amenazas.

Al respecto, la legisladora sostuvo que lo que Maru Campos ha recibido, son notificaciones de actos legales y no amenazas.

“Son notificaciones y no amenazas, tal vez está desconectada de la realidad, porque lo extraño es que diga que se han amenazado sus bienes y su persona, sin embargo, esperábamos que la gobernadora asumiera un carácter serio, pero su actitud nos obliga a pensar que confunde lo que es una amenaza con un requerimiento legal oficial, o que está desconectada de la realidad”, expresó Lilia Aguilar.

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La petista añadió que lo que en realidad ha salido a la luz es el tiempo prolongado en el que la Gobernadora ha mantenido al estado en una desatención y un desgobierno, "pues apenas ahora se le ve asistiendo a reuniones del gabinete de seguridad".

Cuestionó el presunto enriquecimiento del que se hizo acreedora al asumir la gubernatura, y aseguró que lo anterior "quedó evidenciado en la llamada casa dorada”.

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Recordó que antes de ello ya existían señalamientos por el escándalo de la intervención de la CIA en Chihuahua, así como por su papel como facilitadora del sionismo a través de los derechos del agua de los chihuahuenses.

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Lilia Aguilar reiteró que la Gobernadora está obligada a presentar pruebas de las supuestas amenazas y señalar a quienes han realizado estas supuestas amenazas.

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“Si existen, contará con nuestro apoyo; si no, deberá aclarar a los chihuahuenses por qué exagera y por qué utiliza la victimización como estrategia política, ya lo hizo para ganar la gubernatura, lo intentó como alcaldesa y parece que hoy busca repetirlo, lo bueno es que las y los chihuahuenses ya la conocemos y esperamos que salga a aclarar o a decir qué quiso decir”, concluyó.

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