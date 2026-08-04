Chihuahua. - La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, afirmó desde el municipio de Hidalgo del Parral, que ha recibido amenazas en contra de ella, sus bienes y su familia.

Lo anterior, luego de que en entrevista aseguró, que el caso en su contra por el tema de los agentes norteamericanos que murieron en Chihuahua en meses atrás había sido guardado por la Fiscalía General de la República (FGR) sin embargo, no descarta que este sea usado en otras ocasiones.

“Todos estamos sujetos a la persecución, ya se dio en mi caso, cuando vieron que estaba mucha gente despertando en el país decidieron guardar el caso. Un rato, porque estoy segura de que van a volver a través de la FGR a perseguir a Maru Campos. Tengo ya varias amenazas de manera escrita y varias situaciones que han sucedió en contra de mi persona, en contra de mis bienes, en contra de mi familia y van a seguir”, dijo Campos Galván.

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Maru Campos denuncia amenazas por porte del “gobierno de la muerte”; asegura que seguirá defendiendo Chihuahua. Foto: Especial.

En ese sentido la mandataria aseguró que no tiene miedo y seguirá defendiendo Chihuahua, ya que dijo, es su tarea y su trabajo.

Sobre las amenazas comentó que no se trata de dichos o mensajes, sino de oficios donde aseguró se tratan de vulnerar los derechos que tiene la gobernadora, aunque no profundizó en cuáles.

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En atención a medios volvió a llamar a Morena y a la federación, como el “gobierno de la muerte”, y criticó que no reciben a las madres buscadoras, por dejar sin medicamentos oncológicos y también los señaló por mantener una alianza con el crimen organizado, al asegurar que se permite que las operaciones de los grupos delictivos se desarrollen a plena luz del día, debido a que existe una protección mutua entre autoridades y grupos delictivos.

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