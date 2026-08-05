Con el brillo de sus tres medallas de oro reflejado en el rostro y una enorme sonrisa que delataba satisfacción, Osmar Olvera confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos en su carrera.

Las preseas conquistadas en su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe representaron mucho más que un nuevo éxito. Además de demostrar su dominio en la disciplina, le permitieron sumar otro logro a una trayectoria que ya presume podios en los escenarios más importantes.

Pero no piensa detenerse. Lejos de conformarse con lo conseguido, el capitalino tiene muy claro cuál es la meta que aún falta por conquistar. Bajo la guía de su entrenadora Ma Jin y con la mirada puesta en Los Ángeles 2028, mantiene intacto el sueño que lo acompaña desde la infancia: Convertirse en campeón olímpico.

“Estoy muy contento. No lo pude imaginar mejor y disfruté al máximo todo lo vivido en Santo Domingo, ya que fueron mis primeros Juegos Centroamericanos. Pero mi más grande sueño es ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos; es algo que tengo en la mente desde los ocho años. Estoy trabajando día y noche para lograrlo. Confío en que va a suceder y que todo lo que hago me lleva por ese camino. Tendré la misma hambre y disciplina que me han acompañado”, mencionó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Olvera, convertido ya en uno de los rostros más importantes del deporte mexicano y una inspiración para las nuevas generaciones, aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la afición. Con las preseas doradas colgando en su cuello, pidió mantener el respaldo a todos los atletas nacionales.

“No sólo me apoyen, sino a todos los atletas mexicanos. Sígannos durante todo el ciclo olímpico, porque son cuatro años de esfuerzo y no únicamente unos días de competencia. Les diría que se inspiren”, finalizó.

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