Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 09:22 AM A las 9:21 de la mañana finaliza la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Nación 09:17 AM Comienza la sección de "El Detector de Mentiras" en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Nación 09:16 AM La Presidenta de México descarta que desde el gobierno se amenace a la gobernadora Maru Campos.

Nación 09:13 AM La titular del Ejecutivo adelantó que a las 10:00 horas alista una reunión con Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.

Nación 09:06 AM ¿Por qué no hay oposición? pues porque no hay proyecto del otro lado", sostuvo la Presidenta de México al destacar las encuestas que aprueban su administración hasta 70%.



Nación 08:59 AM "Que la gente tome su opinión", sostuvo la titular del Ejecutivo al defender los lineamientos del derecho de las audiencias.



Nación 08:39 AM "Que no sea el Estado el que sancione (...) ¿qué debe ser? un esquema donde los medios tengan a disposición de la ciudadanía a una persona designada por ellos para que la ciudadanía pueda quejarse", afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los lineamientos del derecho de las audiencias.

Nación 08:32 AM Sheinbaum Pardo rechazó los dichos de las diputadas Nay Salvatori y Grace Palomares sobre adultos mayores.

Nación 08:30 AM Sobre el asesinato del influencer César Gastelum, la presidenta lamentó el homicidio y afirmó que el Gabinete de Seguridad trabaja en el esclarecimiento del caso. "Tienen que detenerse a los autores materiales y en todo caso al autor intelectual y conocer la razón de por qué se da el lamentable homicidio", expresó.

Nación 08:28 AM Tras el anuncio de la visita del papa León XIV a países de América Latina, Sheinbaum Pardo recordó la invitación que le extendió para visitar México.



Nación 08:24 AM Sheinbaum Pardo destaca el programa de "Sembrando Vida" y afirma que es "único en el mundo". Dicho apoyo se da mensualmente y beneficia a miles de sembradores y sembradoras.

Nación 08:21 AM Sobre el fenómeno de "El Niño" en el país, la titular del Ejecutivo recuerda que este año y parte del 2027 se espera que dicho fenómeno sea de mayor intensidad, por lo que asegura que desde el gobierno están en alerta.



Nación 08:18 AM "Es un esfuerzo nacional", asegura la mandataria federal sobre la iniciativa de la Jornada Nacional de Reforestación. Informa que estará en Puebla con el gobernador Alejandro Armenta para encabezar la iniciativa en la entidad.

Nación 08:05 AM En enlace a las 32 entidades del país, las y los gobernadores expresan su compromiso con la Jornada Nacional de Reforestación, que de acuerdo con la presidenta de México, se busca realizar cada año.

Nación 07:59 AM Leticia Ramírez, secretaria del Bienestar, invitó a la participación colectiva para la defensa de la naturaleza.

Nación 07:56 AM Columba López, secretaria de Agricultura informa que los 32 estados del país colaboran para la Jornada Nacional de Reforestación. Se alista la plantación de más de 6.6 millones de plantas y siembra con drones. Informó que mil 500 millones de plantas es la meta se que tiene de plantación rumbo al 2030.

Nación 07:51 AM Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, destaca la importancia de la restauración forestal.

Entre los desafíos que se enfrentan en México en materia ambiental, la titular de la Semarnat expone la deforestación, incendios, así como plagas y enfermedades.

Nación 07:45 AM En enlace a Querétaro y junto al gobernador Mauricio Kuri, realizan la entrega de viviendas del Bienestar en la entidad. La meta del gobierno federal es la construcción de 40 mil viviendas en el estado.

Nación 07:43 AM La Presidenta anuncia que el domingo alistan una Jornada Nacional de Reforestación donde todas las entidades participan.

Nación 07:42 AM A las 7:42 inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.



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