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Monterrey. – Un hombre perdió la vida y su madre resultó lesionada durante el incendio de una vivienda registrado durante la madrugada de este miércoles en la colonia Colinas de San Bernabé en Monterrey.
El siniestro fue reportado alrededor de la 1:30 horas en el cruce de las calles Mármol y Atún, lo que provocó la movilización de elementos de Protección Civil de Monterrey, Bomberos de Nuevo León, Cruz Roja Mexicana y Fuerza Civil para atender la emergencia.
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Al ingresar al inmueble, los rescatistas localizaron con vida a la mujer identificada como Teresa de 86 años, quien presentaba quemaduras de segundo grado en el brazo derecho y la pierna izquierda.
Tras recibir atención prehospitalaria, fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital General de Zona número 21 del IMSS para su valoración médica.
Mientras continuaban las maniobras para extinguir el fuego y revisar la vivienda, los cuerpos de auxilio encontraron sin vida a Raymundo de 54 años, quien permanecía en el interior del domicilio.
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Las autoridades confirmaron que la víctima, hijo de la adulta mayor, ya no contaba con signos vitales.
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Protección Civil de Monterrey informó que su Unidad Contra Incendios trabajó de manera coordinada con Bomberos de Nuevo León en las tareas de abastecimiento de agua y control del siniestro hasta lograr extinguir las llamas.
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Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer el origen del incendio.
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