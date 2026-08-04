Hermosillo. - Un aparatoso choque entre un autobús de pasajeros y un tractocamión registrado la noche del lunes en la carretera Federal México 15, al sur de Empalme, dejó un saldo preliminar de una persona fallecida y 39 lesionadas, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil de Empalme.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas del lunes 3 de agosto, a la altura de Las Guásimas, en el tramo Ciudad Obregón-Empalme.

De acuerdo con el reporte oficial, el percance fue un choque por alcance entre un autobús de la línea GTB, número económico 439, y un tractocamión.

La víctima mortal fue identificada como Cruz Antonio Castro Higuera, de 48 años, conductor del autobús, quien falleció en el lugar del accidente.

El copiloto Lorenzo Rubio Aboite resultó lesionado y fue reportado en condición estable.

Lee también Incendio en bodega de Pepsico fue causado, confirma Fiscal de Tamaulipas; descarta vinculación con el crimen organizado

[Publicidad]

La unidad de pasajeros había salido de Sinaloa con destino a Tijuana cuando ocurrió el impacto.

Causas del accidente son investigadas

Las causas del accidente aún son investigadas por las autoridades correspondientes.

Según el informe de Protección Civil, entre las personas lesionadas se encuentran niños desde los siete años y adultos mayores de más de 70 años.

[Publicidad]

Los heridos fueron clasificados por triage y trasladados a hospitales de Guaymas y Empalme, entre ellos IMSS Bienestar, ISSSTE y otras unidades médicas de la región.

El concentrado preliminar señala siete pacientes en código rojo, siete en código amarillo y 12 en código verde, además de personas pendientes de clasificación médica.

Lee también Muere menor de 7 años en central de abastos de Culiacán, Sinaloa; le cayó un montacargas encima

[Publicidad]

En las labores de rescate y atención participaron Protección Civil Empalme, Rescate Empalme, Cruz Roja Mexicana de las delegaciones de Empalme, Guaymas y Vícam, Bomberos de Guaymas y Empalme, Caminos y Puentes Federales (Capufe), Comisión Nacional de Emergencia, CRUM (Centro Regulador de Urgencias Médicas)Sonora y ambulancias particulares.

Los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para liberar a los pasajeros atrapados, brindar atención prehospitalaria y realizar el traslado de los lesionados a diferentes hospitales.

El tránsito en la carretera Internacional permaneció parcialmente afectado mientras se efectuaban las maniobras de rescate, el retiro de las unidades siniestradas y las diligencias periciales.

[Publicidad]

Protección Civil advirtió que la información es de carácter preliminar y podría modificarse conforme avancen las investigaciones y la atención médica de las personas afectadas.

Lista de personas lesionadas:

Sacha Alejandra Nieblas Rodríguez, 25 años (Tijuana)

Sonia Delfina Rubio Armenta, 63 años (Tijuana)

Juan Samuel García Mendoza, 24 años.

Andrés Ortiz Yáñez, 32 años.

Jesús Gilberto Castro Guerrero, 15 años

Andrea Hernández Espinoza, 7 años

Dolores Isabel Espinoza Franco, 28 años

Dorita Esmeralda Hernández, 13 años

José Manuel Rubio López, 24 años.

Ramona Venón Valenzuela, 72 años

José Antonio Ruiz Álvarez, 43 años (Guasave)

Omar Antonio Ruiz Benítez, 7 años (Guasave)

Gonzalo de Jesús Ruelas Ruelas, 36 años (Guasave)

Esmeralda Ayón Álvarez, 19 años (Guasave) – Código rojo, amenaza de aborto de 7 meses con sangrado.

Guadalupe Navarro Vega, 50 años – Código rojo

María Luisa Navarro Vega, 52 años

Valdimir Santos Lara, 25 años

María Azucena Urías Aboite, 61 años (Los Mochis).

Juan Francisco Cárdenas Armenta, 57 años (Los Mochis)

Reyna Dora Alicia Delgado Álvarez, 41 años

José Ángel Hernández Delgado, 8 años

Enrique Hernández Delgado, 10 años

Hilda Rubio Armenta, 49 años.

Jesús Fabián Roque Rubio, 12 años.

María del Rosario Avendaño Castro, 55 años.

José Manuel Rubio López, 24 años.

Juan Samuel García Mendoza, 24 años.

Andrés Ortiz Yáñez, 32 años.

Julissa Edén Cota López, 20 años.

Christian Manuel Rubio Villarreal, 25 años.

Airam Camila Rubio Aboite, 5 años.

Rosa María Viczaya Sánchez, 61 años.

Colet Alejandra Aguilar Carrillo.

Narda Yosira Guerrero Soto, 27 años.

Alejandra Guadalupe Piñuela Sánchez.