Kim, Kendall, Kylie, Khloé, Kourtney, Rob Kardashian y Kris Jenner obtuvieron una orden de restricción de largo plazo contra un presunto acosador que, según documentos legales, ha seguido a la familia desde 2021.

A finales de mayo pasado, un juez concedió una medida de protección a favor del clan contra Robert DeWich, un hombre originario de Colorado. Kris , quien es empresaria, aseguró que no mantiene ningún tipo de relación con él y que representa un grave riesgo para su seguridad y la de su familia.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por TMZ, DeWich deberá mantenerse a una distancia mínima de 100 yardas de todos los integrantes de la familia durante los próximos tres años. Además, tiene prohibido establecer cualquier tipo de contacto con ellos, ya sea en persona, por teléfono, medios digitales o correo postal.

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¿De qué se acusa a Robert DeWich?

En su declaración, Kris Jenner explicó que su equipo de seguridad le informó que DeWich, de 40 años, acudió en repetidas ocasiones a la residencia de Kylie en 2021. Sus guardaespaldas le impidieron el acceso en cada ocasión hasta que, en su quinto intento, fue arrestado.

La empresaria también afirmó que el hombre se habría convencido de que ella mantenía comunicación con él y que incluso lo alentaba a pedirle matrimonio a Kylie, para después cambiar de opinión e interferir en la supuesta relación que él creía tener con la modelo.

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Asimismo, Kris señaló que DeWich intentó contactar a vecinos de la familia, buscó propiedades en venta en las inmediaciones de sus residencias, visitó una casa cercana al complejo donde viven las Kardashian-Jenner y se comunicó con agentes inmobiliarios.

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Jenner agregó que el presunto acosador cuenta con antecedentes penales por delitos violentos, entre ellos un caso de agresión en el que presuntamente irrumpió en una vivienda y atacó con una lámpara de buró a un hombre de 21 años que se encontraba dormido.

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