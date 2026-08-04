Linda Blair, recordada mundialmente por interpretar a Regan MacNeil en la película de terror "El Exorcista", enfrenta una investigación relacionada con el refugio para perros sin sacrificio que dirige en Estados Unidos, luego de que autoridades inspeccionaran la propiedad y encontraran más de 250 caninos, de acuerdo con información publicada por TMZ.

Según el portal estadounidense, agentes de distintas corporaciones acudieron el pasado viernes al refugio para ejecutar una orden de investigación con el objetivo de verificar posibles infracciones al código local y revisar las condiciones de bienestar animal.

TMZ señala que las autoridades buscaban corroborar versiones de que los permisos de funcionamiento del refugio, ubicado en un terreno de aproximadamente 10,117 metros cuadrados, habrían vencido en 2023. Además, presuntamente la actriz no respondió a 24 intentos de contacto realizados por las autoridades.

Durante la inspección, los funcionarios contabilizaron 251 perros de distintas razas distribuidos en varias perreras instaladas dentro de la propiedad. Imágenes aéreas difundidas por TMZ muestran un amplio terreno con numerosas áreas cercadas y lonas colocadas para proporcionar sombra a los animales.

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Linda Blair se ha dedicado al rescate de animales y perros por más de dos décadas, desde que fundó oficialmente su organización sin fines de lucro en 2003.

Pese a la investigación, las autoridades informaron al medio que ninguno de los perros presentaba signos visibles de enfermedad o lesiones durante la revisión y, por el momento, ningún animal ha sido decomisado.

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Linda Blair, de 67 años, abordó brevemente la situación en un video publicado en Facebook, donde restó importancia a la inspección, aunque no respondió directamente a los señalamientos sobre los permisos del refugio.

El medio también recoge testimonios de vecinos que aseguran haber manifestado durante años su preocupación por la cantidad de perros que alberga el lugar. Algunos afirman escuchar con frecuencia ladridos y aullidos que consideran señales de estrés entre los animales.

Ken Thomas, amigo de la actriz y excolaborador del refugio, declaró a TMZ que, en su opinión, Blair no busca perjudicar a los perros, aunque considera que podría estar sobrepasada por la cantidad de animales que ha decidido rescatar.

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Hasta el momento, Linda Blair no ha emitido un posicionamiento adicional sobre la investigación, mientras las autoridades continúan revisando el cumplimiento de la normativa correspondiente.

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