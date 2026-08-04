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La Secretaría de las Mujeres inició una estrategia nacional de capacitación para prevenir violencias digitales entre profesionistas y usuarias de los Centros LIBRE, en colaboración con una compañía telefónica, mediante talleres enfocados en protección de la privacidad, autocuidado, gestión de datos personales y construcción de entornos digitales seguros.
La dependencia informó que el programa "Entornos digitales seguros para las mujeres" arrancó en Nayarit con la participación de profesionistas y usuarias de los 19 Centros LIBRE de la entidad y se prevé extenderlo de manera progresiva a las 32 entidades federativas.
En un comunicado, la dependencia precisó que la iniciativa busca fortalecer las capacidades digitales de las participantes y brindar herramientas para identificar riesgos, proteger información personal y promover una ciudadanía digital informada.
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La estrategia contempla talleres virtuales coordinados por la dependencia federal, mientras que la empresa de telecomunicaciones participa en el desarrollo e impartición de contenidos relacionados con el uso responsable de la tecnología, la prevención de violencias digitales y la seguridad en línea.
Durante las sesiones se ofrecen pautas sobre configuración de privacidad, protección de datos personales y navegación segura en internet, con el objetivo de construir espacios digitales basados en el respeto, el consentimiento y la corresponsabilidad.
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Señaló que quienes concluyan satisfactoriamente el proceso recibirán una constancia de participación. Los contenidos incorporan perspectiva de género e interseccionalidad y forman parte de una estrategia para fortalecer la educación digital y los mecanismos de protección de las mujeres en entornos virtuales.
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aov/bmc
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