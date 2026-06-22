De acuerdo con auditorías externas e internas, al menos hasta diciembre de 2025, la Secretaría de las Mujeres carecía de controles para acreditar que el personal contratado para atender a mujeres en situación de violencia en los estados del país no tuviera antecedentes penales o de violencia de género. La dependencia federal tampoco tenía en ese momento manuales de operación vigentes, pese a ser un requisito previsto en la ley.

En los resultados de la auditoría “A PROCESO-006-074-2025”, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó la ausencia de mecanismos de verificación de antecedentes de violencia del personal que labora en las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF).

Las instancias tienen el objetivo de promover, formular y aplicar políticas públicas a nivel local para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, como parte de ese apoyo se cuenta con el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), dedicado a la institucionalización de la prevención y atención de las violencias contra las mujeres, atención y orientación a mujeres en situación de violencia.

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La Secretaría Anticorrupción emitió una recomendación preventiva para que la Secretaría de las Mujeres analizara la viabilidad y pertinencia de requerir a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas la implementación de mecanismos que permitan acreditar que el personal contratado para la atención de mujeres en situación de violencia no tenga antecedentes penales y de violencia de género.

La autoridad fiscalizadora señaló que la medida busca garantizar espacios seguros, libres de todo tipo de violencia hacia las mujeres, así como fortalecer el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

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De acuerdo con el documento, la Secretaría de las Mujeres contaba con 45 días hábiles para atender las recomendaciones derivadas de la revisión, plazo que concluyó el 16 de febrero de 2026. EL UNIVERSAL consultó a la dependencia sobre las medidas implementadas para solventar la recomendación, sin embargo a la fecha de publicación no se ha recibido respuesta.

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Secretaría operaba sin manuales

Otra auditoría revisada por este medio, identificada con el folio 2025-2-OIC-4-HHG-VME-004, y realizada por el Órgano Interno de Control el 12 de diciembre de 2025, estableció que la Secretaría no contaba con un Manual de Organización General ni un Manual de Procedimientos vigente. Ante esta situación se emitieron dos recomendaciones orientadas a la elaboración y expedición de dichos instrumentos normativos.

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El 22 de enero de este año, la Secretaría de las Mujeres informó que la Subsecretaría de Igualdad Sustantiva, Subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias, la Coordinación General de Vinculación y Seguimiento, Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad de Administración y Finanzas, Dirección General de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora Continua de los Programas y la Dirección General de Comunicación Social habían remitido sus proyectos para integrar el Manual de Procedimientos, los cuales se encontraban en espera de aprobación.

En marzo de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Manual de Organización General de la Secretaría de las Mujeres, firmado por la entonces titular Citlalli Hernández. Sin embargo, tras una revisión, este diario no encontró registro de un Manual de Procedimientos.

EL UNIVERSAL visitó las oficinas de la Secretaría de las Mujeres ubicadas en Barranca del Muerto 209, San José Insurgentes, CDMX, donde se proporcionó a esta Casa Editorial un contacto de comunicación social al que se le solicitó una postura sobre las observaciones derivadas de las auditorías, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.

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Otra auditoría interna con número 2025-02-OIC-4-HHG-AFC-001 identificó inconsistencias en los perfiles de puestos de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

De una revisión a los puestos que existían en el entonces INMUJERES, se detectó que la información relacionada con la experiencia requerida no coincidía con lo registrado ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

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La observación fue comunicada a la Secretaría de las Mujeres, que señaló que durante la integración de los nuevos puestos dentro de su estructura se tomaría en consideración dicha inconsistencia.

En el apartado de Información Pública de la Plataforma Nacional de Transparencia aparecen como disponibles los resultados de doce auditorías a la Secretaría de las Mujeres, sin embargo al consultarlas, solo cinco cuentan con información disponible.

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Secretaría de las mujeres, una dependencia acéfala

Las observaciones documentadas por las auditorías ocurrieron tras una transición institucional que comenzó en noviembre de 2024, cuando a través de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública se elevó el rango del Instituto Nacional de las Mujeres a una nueva dependencia del Ejecutivo Federal que permanece sin titular desde el 16 de abril de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum designó el pasado lunes 15 de junio a la actual presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo para dirigir la Secretaría encargada de coordinar acciones y políticas públicas a nivel nacional para promover las condiciones hacia una vida libre de violencias para las mujeres en el país.

Sin embargo, Castillo asumirá el cargo hasta septiembre de 2026,una vez concluido su periodo al frente del Senado.

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