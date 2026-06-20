A través de redes sociales, una usuaria denunció mediante una grabación un presunto caso de acoso en una unidad de transporte público, con dirección a Ixtapaluca, ocurrida el pasado viernes 19 de junio de 2026.

En el video difundido en plataformas digitales, la mujer explicó que habría sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un pasajero durante el trayecto a su destino en la parada del "tubo azul" en el Estado de México.

La joven mencionó que en aquel momento temía que la situación escalara y decidió grabar la confrontación con el hombre. "En ese momento mi miedo más grande era su reacción ante mis límites, el que pasara a mayores y no pudiera llegar a mi destino", declaró.

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Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

Mujer denuncia acoso en combi del Edomex

A través de redes, la mujer compartió un video, en el que se puede ver al hombre apoyándose en el filo de los asientos de la unidad, para segundos después deslizar su mano hacia las piernas de la pasajera, quien estaba sentaba detrás del chofer.

De acuerdo con medios locales en redes, en la unidad iba presente un policía municipal, quien a pesar de percatarse de la situación no intervino en la escena. Esta indiferencia fue duramente criticada por diversos usuarios.

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En su cuenta de TikTok, la joven explicó que se dirigía a su escuela y que la unidad se encontraba un poco vacía debido a la hora. Según lo explicado por Dayana Rosas, el hombre se subió y se sentó junto a ella, aunque había lugares disponibles.

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Rosas detalló que el hombre al subirse al vehículo habría metido su mano debajo de su pierna. Asimismo, explica que, aunque le pidió en diversas ocasiones al sujeto que retirara su mano, éste hizo caso omiso a la petición.

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"Siempre nos preparan para esto con palabras, pero en el momento siempre es más complicado", agregó Rosas, quien aseguró haber sido víctima de este tipo de agresiones en ocasiones anteriores, por lo que tomaba algunas precauciones.

En su testimonio publicado en TikTok, la joven aseguró que el hombre despedía un olor extraño y que temía cambiarse de lugar por temor a que él la siguiera o que se acercará a una niña que viajaba junto a su madre al interior de la unidad de transporte.

La denuncia de Dayana ya circuló en diversas plataformas digitales, donde otras usuarias comenzaron a compartir experiencias similares y han dicho identificar al sujeto. "No quiero que se lo siga haciendo a más mujeres, a más niñas", instó Rosas.

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