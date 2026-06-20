El refrigerador es uno de los electrodomésticos más importantes en casa, pues permite conservar los alimentos en buen estado por más tiempo. Sin embargo, cuando no recibe el mantenimiento adecuado, puede convertirse en un foco de malos olores, exceso de humedad e incluso contaminación cruzada entre los productos almacenados.

La acumulación de restos de comida, envases mal cerrados o derrames que pasan desapercibidos son algunas de las principales causas de estos problemas. Además de resultar desagradables, los olores persistentes y la humedad excesiva pueden afectar la frescura de los alimentos y favorecer la proliferación de microorganismos.

Por ello, aquí te compartimos cinco sencillos trucos para mantener tu refri fresco y evitar los malos olores o la humedad.

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Conoce las mejores soluciones para eliminar los malos olores de tu refrigerador, mantenerlo limpio y evitar que regresen. Foto: Realizada con IA (ChatGPT)

5 trucos para evitar el mal olor del refri

Lo primordial es revisar qué hay dentro de tu refrigerador, pues alimentos caducados, echados a perder o derrames en los estantes y las paredes pueden estar generando el olor, en caso de ser necesario, limpia y retira todo lo que pueda ser la fuente del hedor

Una vez que esté limpio tu electrodoméstico, alguno de estos trucos puede ayudarte a preservarlo de esta manera:

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1. Bicarbonato de sodio

Coloca un recipiente abierto o una pequeña charola con 3 o 4 cucharadas de bicarbonato en una repisa o esquina del refri. El bicarbonato ayuda a neutralizar los olores. Cámbialo cada 1–2 meses.

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Bicarbonato de sodio. Foto: Unsplash

2. Papel higiénico

Coloca un rollo de papel higiénico (nuevo y completo) dentro de tu refrigerador. Lo ideal es ponerlo en un lugar donde no estorbe, es decir, alguna esquina o en un estante.

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El papel de baño tiene una gran capacidad de absorción, por lo que absorberá la humedad y las partículas de olor del refrigerador, funcionando como un tipo de deshumidificador.

3. Café molido

El café molido (debe estar seco) neutraliza olores fuertes y deja un aroma agradable. Puedes colocar 2 o 3 cucharadas de este polvo en un recipiente abierto dentro del refrigerador. Cámbialo cada dos semanas.

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Nuevo uso para el café molido. Fuente: Freepik

4. Carbón activado

Coloca 2 o 3 piezas de carbón activado en un recipiente abierto dentro de tu refrigerador. Este material funciona como un agente purificador muy eficaz capaz de "atrapar" toxinas, químicos y olores. Reemplázalo cada 2 o 3 meses.

5. Vinagre blanco

El vinagre desinfecta las superficies y elimina los olores persistentes, por lo que usarlo al momento de realizar la limpieza al refri da buenos resultados.

Solo debes mezclar 1 parte de vinagre con 2 partes de agua y limpia el interior las paredes, estantes y cajones con un paño humedecido del líquido. Puedes hacer esto cada que notes que el refrigerador necesita una limpieza.

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Foto: Freepik

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