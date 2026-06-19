El próximo periodo de registro para la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar de los programas sociales otorgados por el Gobierno de México se abrirá durante la última semana de junio.

De acuerdo con información de la Secretaría del Bienestar, el próximo proceso de inscripción para aquellos interesados en incorporarse a los programas se abrirá este lunes 22 de junio, concluyendo el domingo 28.

Las Pensiones del Bienestar son apoyos económicos que se entregan de manera directa y sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Los programas suelen abrir de forma ordinaria su registro cada dos meses.

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Conoce quiénes reciben su depósito correspondiente al bimestre en curso HOY. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

La Pensión para Adultos Mayores está dirigida a mexicanas y mexicanos de 65 años en adelante. El programa ofrecerá un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales, contribuyendo a que la calidad de vida de las personas mejore y tengan acceso a la protección social.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar se entrega a las mexicanas de 60 a 64 años. El apoyo ofrece un monto de 3 mil 100 pesos bimestrales, con el fin de reconocer su aportación histórica en la construcción del país y mejorar su autonomía económica.

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¿Qué documentos necesitas?

Para realizar el registro de manera presencial, las personas deberán presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (credencial para votar INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad".

(credencial para votar INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad". CURP (de impresión reciente).

(de impresión reciente). Comprobante de domicilio de teléfono, recibo de luz, agua o predial (no mayor a seis meses)

de teléfono, recibo de luz, agua o predial (no mayor a seis meses) Teléfono de un contacto (celular y de casa).

Durante el trámite también podrás nombrar a una persona auxiliar, quien deberá presentar los mismos documentos. Esta persona debe ser un representante de confianza, designado por el beneficiario, el cual realizará trámites, notificará cambios y gestionará el cobro de recursos de ser necesario.

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El registro a la Pensión del Bienestar y Mujeres Bienestar será del 22 al 28 de junio de 2026

¿Cómo es el proceso de inscripción?

El proceso de inscripción es presencial, por lo que las personas interesadas deberán acudir a los Módulos de Bienestar correspondientes, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, del lunes 22 al domingo 28 de junio de 2026.

La fecha designada dependerá de la letra inicial del primer apellido del beneficiario, conforme al calendario que se dará a conocer este fin de semana. Este proceso está diseñado para agilizar y ordenar el trámite de afiliación a los programas.

De acuerdo con las indicaciones presentadas en los anteriores esquemas de registro, el candelario tentativo para este mes de junio podría repartirse de la siguiente manera:

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Lunes 22 de junio: A, B, C

Martes 23 de junio: D, E, F, G, H

Miércoles 24 de junio: I, J, K, L, M

Jueves 25 de junio: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 26 de junio: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 27 y domingo 28 de junio: todas las letras

Finalmente, para ubicar tu módulo de debes consultar las direcciones en el portal ubicatumodulo.bienestar.gob.mx. Una vez dentro, identifica el tuyo con tu entidad federativa y tu municipio. Da clic en "Buscar" y anota el número del módulo.

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