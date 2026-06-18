Tendencias | 18-06-26 | 19:23 | Actualizada | 18-06-26 | 19:23 |

El continúa inspirando decenas de memes en redes sociales y ahora cuenta con su propia canción para apoyar a la Selección Mexicana, se trata de un muy particular que se está viralizando en plataformas como ‘X’ y TikTok.

Tras obtener fama durante los festejos de la primera victoria de México en el Mundial 2026, el pato pekín que porta la camiseta de “El Tri” conquistó el corazón de los mexicanos y se convirtió en la la mascota no oficial del torneo.

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Merlín se ganó el corazón de la afición mexicana en este Mundial 2026. Foto: Karla Guerrero EL UNIVERSAL
Merlín se ganó el corazón de la afición mexicana en este Mundial 2026. Foto: Karla Guerrero EL UNIVERSAL

¿Qué dice el corrido del Pato Merlín?

La composición cuenta con una melodía propia de los corridos tumbados y su letra plasma el orgullo por México. A pesar de que se desconoce si la canción fue creada con ayuda de la IA, los usuarios continúan compartiendo el video.

"Llegó marchando, casco camuflado… siempre bien firme, nunca improvisado. No soy de los que hablan por hablar, cuando México llama me toca actuar".

"Un día en la tierra, otro en la ciudad… con la guardia listo para apoyar. Si hacen un reclamo o transmisión, la fuerza aérea despega sin discusión".

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"No importa el uniforme, la misión es la misma. Orgullo mexicano, eso nunca cambia… ¡Cuak! Merlín llegó".

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dcs

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