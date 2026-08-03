A pesar de que los votos no favorecieron a Mariana Ochoa y la cantante se convirtió en la primera eliminada de "La casa de los famosos México", en redes, usuarios alegan que, a pesar de que, quizá, la exOV7 no era su participante favorita, no merecía salir de forma tan prematura de la competencia y muestran disgusto de que Yanet García permaneciera.

Ayer se llevó a cabo la primera gala de expulsión del reality de Televisa, ¿los nominados?, Ximena Herrera, Mariana Ochoa, Yanet García, Aldo Rendón, Luis Chaparro y Memo Shutz.

Fue la cantante de "La pensión" quien resultó eliminada, luego de obtener minoría de votos, hecho que no sólo sorprendió a las personas que la apoyaban, tanto dentro como fuera de la casa, sino a la misma Ochoa, quien se mostró desconcertada al ver que, el panel giratorio la dirigía afuera de las instalaciones de la casa.

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Y, aunque, desde días pervios, en las redes sociales del programa, eran muchos los comentarios que mostraban disgusto por el actuar de Mariana, quien tomó liderazgo -junto a Yahir- a la hora de elegir qué productos eran adecuados para la despensa de esta semana, también se dijeron atónitos de que fuera ella quien abandonaría el reality en su primera semana.

Ya que, según la opinión que predomina entre los usuarios, Mariana merecía seguir en la contienda, no sólo porque, de acuerdo a lo pensado, impulsaba a la detonación de conflictos, sino porque había otras y otros nominados que no aportaban ni en los quehaceres de la casa ni en el contenido, como lo hacía Mariana.

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Refiriéndose, especialmente, a la exconductora regiomontana Yanet García, a quien describen como uno de los "muebles", como reciben el mote los participantes con menos visibilidad, de esta temporada.

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"Debió salir Yanet, ella no quiere estar ahí".

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"Wey, pero Mariana daba más contenido que dos o tres que estaban ahí".

"Mariana iba a prender esa casa, nos perdimos de su rivalidad con Aldo (Rendón)".

"¿Qué pedo?, como si Yanet diera mejor contenido que Mariana, fraude".

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"No es justo, mejor ´la Yanet´no frieguen".

"No es mi favorita Mariana, pero no merecía salir, al menos no la primera semana, fue sorpresivo".

"No se lo merecía, una pena que alguien con carácter y que podía ser alguien interesante en la picardía del programa, la eliminen".

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