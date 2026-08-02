A pesar de que, entre usuarios de redes sociales, Aldo Rendón es considerado como uno de los habitantes de "La casa de los famosos México" que se perfilaría como un posible ganador del reality, hay algunos de sus compañeros que han mostrado incomodidad con algunos de los dichos del estilista, como es el caso de Moisés Peñaloza, quien considera que Rendón se toma muy pocas cosas en serio.

Ayer, mientras los 18 habitantes pasaban su primer sábado dentro de la casa, el actor tamaulipeco se mostró irritado con la forma en que Rendón tomó uno de sus comentarios, durante una conversación que sostenían ambos, con otros integrantes.

Peñaloza hablaba de sus intereses a la hora de buscar una pareja, aseverando que, para él, la atracción física no es su prioridad en una relación, dicho que fue tomado a broma por el stylist, quien sugirió que el actor sólo inventaba un discurso para simpatizar a la audiencia.

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"Ese choro que te echaste", dijo Rendón.

A lo que Peñaloza contestó:

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"Aunque no lo creas, es que a ti sólo te gusta el sexo y ya, wey..., por eso, sólo hablas de pit*s y sexo, cuando no hablas de profundidad y sentimientos, es una realidad, o sea, si yo me enamoro de una mujer, me enamoro de como me trata, de como es, de sus valores".

Además de ese ríspido momento, Moisés reaccionó molesto cuando se acercó a la alberca, en donde se encontraba Aldo, para devolverle los calcetines que, previamente, le había prestado pues, al no recibir una contestación seria de su compañero, acerca de dónde podía dejarse la prenda, colérico, los lanzó a una de las estructuras de la piscina.

"Estos son (los calcetines) que me prestaste, están limpios ya, ¿te los dejo ahí?", preguntó el actor.

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La respuesta sarcástica de Rendón fue:

"Ash, no... dámelos aquí en la alberca".

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"No, pues te los pongo en tu cama, wey", replicó Moíses.

A lo Aldo expresó "¿dónde los agarraste?".

"No, por eso, en tu cama...".

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Y, con esa contestación de Aldo, fue que Moíses lanzó a un costado de la alberca, el par de calcetines:

"Ay, baby..., no seas tan tonto".

La acción de Peñaloza causó la sorpresa de algunas de sus compañeras, que se encontraban alrededor, así como la invervención de Yahir que asevero que, de caerse los calcetines, dentro del agua con cloro, se decolorarían.

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