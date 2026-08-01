La actriz mexicana Arantza Ruiz se sinceró con sus compañeros de "La casa de los famosos México", sobre lo bueno que fue para ella divorciarse del actor Sebastián Fouilloux, con quien estuvo casada durante tres años luego de un breve romance, y que al igual que ella compartía el gusto por la vida otaku y los videojuegos.

Arantza, hija del actor de Televisa Alejandro Ruiz, contó que tras su separación muchas cosas buenas comenzaron a pasarle, todo fluyó mejor, de inicio, cuando se divorció, su padre le regaló un departamento, algo que causó risas entre sus compañeros que escucharon su historia en la cocina de la casa.

Se conocieron a inicios de 2022 gracias al primo de Sebastián, quien es director en el programa "Como dice el dicho", la relación sentimental inició en en febrero de 2022, y a los dos meses se casaron.

Sebastián Foulloux conocido por su papel en La Madrastra (2022), Médicos, Línea de Vida (2019) y El Ángel de Aurora (2024).

Lee también Gema Garoa revela en "La casa de los famosos" por qué fue traumático el momento en el que conoció a Fernando Colunga

¿Por qué no funcionó el matrimonio de Arantza Ruiz y Sebastián Fouilloux?

Arantza, quien consiguió la salvación y ya no está nominada, platicó que su ex era muy otaku, así como ella, pero admitió que sólo eso y jugar videojuegos los mantenía unidos.

[Publicidad]

"De hecho, las cosas por las cuales se sostuvo la relación era porque jugábamos Fortnite todo el día y veíamos anime todo el día. Pero pues era como de, o sea, la única manera de estar bien juntos era sentados enfrente de una pantalla, nunca iba a funcionar".

La forma de ser de cada uno era muy diferente, lo cual a la larga afectó el matrimonio, el cual duró casi tes años.

Arantza Ruiz y Sebastián Fouilloux. Foto: Edgar Negrete/Clasos/Archivo.

"Él era como muy recto, las cosas son de esta manera, tacatá. Y pues yo soy un desmadre, o sea, no soy desmadrosa, o sea, digo, ya me conocieron, soy bastante tranquila, pero mi manera de vivir, de pensar y como que mi cabeza vive en el desmadre, y ahí era donde chocábamos".

[Publicidad]

Puso de ejemplo que para ella se podían quedar los trastes de la cocina sucios después de comer, y mejor ir a pasear o hacer algo, pero él quería que antes de hacer otra cosa los trastes quedaran limpios.

La actriz detalló que en cuanto se separó de su ex entró a trabajar a una telenovela, sus amigos regresaron y los proyectos siguieron.

"En cuanto me divorcié, todo lo que estaba trabado y atorado, taca taca...hacer billullo del aire".

[Publicidad]

Lee también Cynthia Klitbo revela por qué realmente se rapó en "El privilegio de amar": "Quería quitarme ese dolor"

rad