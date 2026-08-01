Cuernavaca, Mor.- Marisol Romero Zamora, esposa del alcalde de Temoac asesinado, Valentín Lavín Romero, quedó vinculada a proceso por el delito de extorsión agravada. Por el contrario, el director de la Policía Municipal, Geovany Emmanuel González, detenido por el mismo delito, obtuvo su libertad a falta de elementos; Marisol seguirá en prisión preventiva.

En el caso de la mujer viuda, el Ministerio Público informó que la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) obtuvo elementos para comprobar ante la autoridad judicial que Marisol Romero participó de manera activa desde julio de 2025, presuntamente golpeando y amenazando a víctimas para intimidarlas y coaccionar la entrega de una fuerte suma de dinero a cambio de no hacerles daño.

Marisol es hija de Andrea Angelina Zamora Castilla, “La Patrona”, extesorera municipal de Temoac, detenida por segunda ocasión en septiembre de 2025, junto con otras 10 personas, señaladas como integrantes de la célula “Los Aparicio” y/o “Los Huazulco” que operaban en ese y otros municipios de la zona oriente de Morelos. Todos están procesados por delitos de secuestro exprés agravado, contra la salud, resistencia de particulares, secuestro equiparado y portación de arma de fuego.

El director de la Policía Municipal, Geovany Emmanuel González, detenido por el mismo delito, obtuvo su libertad a falta de elementos; Marisol seguirá en prisión preventiva. | Foto: Especial.

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En audiencia de este sábado, el juez en turno determinó que los elementos presentados por la FIDAI eran insuficientes para sujetar a proceso al exresponsable de la seguridad pública municipal en Temoac.

Trascendió que el Ministerio Público acusó al mando policiaco de participar en un caso de extorsión agravado, pero no aportó detalles del suceso.

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A pesar de la determinación, la FIDAI informó que seguirá realizando las investigaciones correspondientes relacionadas con este grupo delictivo para desactivar su operatividad en la zona.

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JACL/cr