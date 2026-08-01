[Publicidad]
Seis personas fueron detenidas por elementos de la Defensa en el municipio de Zapopan, en un campamento presuntamente utilizado como parte de la red de reclutamiento forzado del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las autoridades informaron que el lugar se ubica cerca de Puente de la Soledad, en territorio de la comunidad indígena de Ixcatán localizada en los límites de Zapopan e Ixtlahuacán del Río, donde fuerzas federales desplegaron un operativo.
Lee también Cae el "R1", autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manzo; Harfuch destaca golpe al CJNG
Al llegar al sitio, varias personas escaparon del lugar rumbo a la carretera que va a Saltillo, sin embargo, se logró la detención de seis hombres armados con fusiles de asalto abastecidos, por lo que fueron remitidos a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Aunque las autoridades no han confirmado que se trata de un campamento de adiestramiento de la delincuencia organizada, colectivos de búsqueda coinciden en haber recibido denuncias anónimas de que en esa zona de Zapopan hay lugares utilizados por el CJNG para llevar a quienes reclutan de manera forzada.
Ataque armado contra policías municipales deja 1 muerto y 2 heridos en Zacatecas; agresión fue en los límites con Aguascalientes
[Publicidad]
Más información
Mundo
VIDEO: Hallan cuerpos de 9 alpinistas tras avalancha en Broad Peak, Paquistán; un montañista sigue desaparecido
Universal Deportes
Filtran el dinero que habría recibido Gianni Infantino si se aprobaba su plan de abrir el Mundial a inversores privados
Espectáculos
Muere en avalancha el alpinista Nirmal Purja, estrella del documental de Netflix "14 Cumbres: Nada es imposible"
Mundo
Reabren frontera de Melilla, ciudad española, con Marruecos tras cierre por crisis migratoria; cruzan cerca de 800 vehículos
Al día
Equipos de emergencia rescatan a una mujer que intentó quitarse la vida en Metepec, Edomex
Fútbol
¿Dónde ver Atlas vs Monterrey EN VIVO? Canales y horarios de transmisión de la Jornada 3 de la Liga MX
Fútbol
¿Dónde ver León vs Pachuca EN VIVO? Horarios y canales de transmisión de la Jornada 3 de la Liga MX
Fútbol
¿Dónde ver Cruz Azul vs Atlante EN VIVO? Canales y horarios de la transmisión de la Jornada 3 de la Liga MX